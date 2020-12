Cantolagua-Valladolid: el partido de sus vidas

Un mes después, ha llegado el día. Su día. Siguiendo la estela de la Peña Azagresa la pasada temporada, el Cantolagua se mide al Real Valladolid esta tarde (19.00 horas) en Merkatondoa, porque al igual que le ocurrió al conjunto de Azagra, su campo no cumplió los requisitos mínimos que requiere la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Pero la Copa mola –ese es el eslogan del propio organismo– y aunque sea en Estella y no en Sangüesa, la ilusión del club que dirige Alberto Ozcoidi y entrena Javier Pascual, será la misma.

85,7 kilómetros alejada del lugar en el que se va a celebrar el partido, Sangüesa se ha engalanado en los días previos. Es su día, y así se lo hicieron saber la decena de aficionados que se acercaron el sábado al Municipal de Cantolagua con bengalas para alentar a la plantilla. El Cantolagua, equipo de un pueblo de apenas 5.000 habitantes, no tienen los más de 22.000 socios que ostenta el conjunto vallisoletano, pero no les dejaron solos. El pueblo se ha volcado con ellos y a ilusión no les va a ganar nadie.

Es irrebatible que el Real Valladolid es el mayor reto al que se van a enfrentar esta temporada los hombres de Javier Pascual. Un equipo de la élite, una utopía que con el paso de los días se fue haciendo realidad. Ya reconoció el propio Javier Pascual cuando el equipo pasó la ronda previa la ambición de su plantilla, que no se contentaron con tener prácticamente conseguido el ascenso de Autonómica a Tercera División, sino que, además, fueron directos a por el primer puesto, que otorgaba el billete para disputar la ronda previa de la Copa del Rey.

La Montañesa, fue el obstáculo que tenía que batir el cuadro navarro si quería enfrentarse a un equipo de Primera División, un tren que solo pasa una vez en la vida. Después de una odisea de viaje, y de conocer que la entidad catalana había anunciado días previos del encuentro dos incorporaciones de renombre como Joan Verdú y Sergio García, un gol de Beñat Otxandorena desató la locura no solo en el Municipal Nou Barris, sino en Sangüesa, donde los aficionados celebraron el pase desde los balcones.

sueños, desilusión y realidad El sueño se hizo realidad hace un mes y la bola del Cantolagua se encontraba en el bombo al que le correspondía un equipo de Primera en el sorteo celebrado en La Cartuja.

Apiñados en el Municipal de Cantolagua, la plantilla sangüesina tenía los ojos puestos en un televisor y vieron cómo comenzaban a salir las 9 bolas restantes de su bombo, y los 'cocos' no terminaban por salir, por lo que las probabilidades de medirse a uno de los grandes eran cada vez mayores. Atlético de Madrid y Sevilla eran los equipos preferidos por la plantilla, pero Valencia, Betis o Villarreal también podían ser sus rivales. Sin embargo, la desilusión del grupo fue entendible cuando el exbético Capi sacó la bola del Real Valladolid, que no entraba en las quinielas.

La desilusión en la entidad navarra fue palpable en un primer momento, llegando a generar malestar en Pucela, –como así lo hicieron saber los aficionados en las redes sociales– pero, un mes después, los navarros siguen sin ser conscientes de la magnitud del hito que han conseguido, que no es otro que haber puesto a Sangüesa en el mapa.

El Cantolagua afronta este encuentro en mitad de la tabla del grupo B de Tercera División, con 10 puntos conseguidos de 24 posibles en su retorno a la categoría. Los de Javier Pascual han sumado dos victorias, cuatro empates y han caído derrotados en dos ocasiones.

Por su parte, el Real Valladolid, que se impuso a Osasuna el pasado viernes, se encuentra ocupando la decimoséptima posición de Primera División –la última que marca la permanencia en la categoría– con 13 puntos, dos por encima de los puestos de descenso a Segunda División.

El cuadro de Sergio empieza su andadura en la competición, y lo hace con Sergi Guardiola como punta de lanza de la expedición blanquivioleta, en una convocatoria en la que Sergio González ha dejado fuera a jugadores como Marcos André, Javi Sánchez, Kike Pérez, Janko, Joaquín, Bruno, Óscar Plano y Pablo Hervías, que jugaron ante Osasuna el pasado viernes. El técnico catalán ha convocado a varios jugadores del Promesas como son Sergio Benito, Miguel Rubio, Zalzar, Sergio López y Jota.

El equipo de Sergio González ha preparado el encuentro entrenando también en el terreno de juego de césped artificial para habituarse a la superficie que se va a encontrar en Estella esta tarde.

Con todo ello, la lista definitiva ofrecida por Sergio González es la formada por Jordi Masip, Roberto Jiménez, Luis Pérez, Sergio López, Nacho Martínez, Raúl Carnero, Jawad El Yamiq, Miguel Ángel Rubio, Fede San Emeterio, Míchel Herrero, Roque Mesa, Rubén Alcaraz, Toni Villa, Kuki Zalazar, Jota Filipe, Fabián Orellana, Waldo Rubio, Sergio Benito, Sergi Guardiola y Shon Weissman.