Beti Onak: 2020 sin perder en casa

pamplona – Aunque parezca increíble, el Beti Onak ha conseguido hacer del 2020 un año perfecto. El conjunto de Villava-Atarrabia ha terminado este atípico año sin perder ni un solo partido en casa. Toda una hazaña para un club que ascendió a Tercera en 2018 y que se ha asentado en la categoría con muchos jugadores jóvenes y haciendo del campo de Peritos un auténtico fortín.

El Beti Onak lleva invicto en su estadio desde el 20 de diciembre de 2019, cuando perdió 0-1 ante el Burladés, quien será precisamente su próximo rival. Desde entonces, el equipo de Villava acumula 10 partidos invicto. Una racha que comenzó en el final de la temporada 2019/2020 (ante Fontellas, Beti Kozkor, Lourdes, Peña Sport y Subiza) y que continúa en la vuelta de la competición esta campaña con las victorias ante Burladés, Corellano y Huarte y los empates frente a Txantrea y Subiza.

El entrenador del equipo, Ángel Arizcuren Herrera (28/05/1982), remarca la importancia de esta buena dinámica en casa. "Es fundamental para nosotros, porque mantenerte invicto en Tercera División hace que sumes muchos puntos que te acercan al objetivo de la salvación. El equipo se siente mucho más cómodo y compite mejor en casa, como se está demostrando otra vez esta temporada. Estamos contentos con esta racha y a ver si conseguimos que se mantenga en el tiempo", desea.

El conjunto de Villava ha logrado este espectacular registro en un año marcado por la pandemia. "Al final, ha sido un año un poco raro porque ha habido varios meses en los que no hemos jugado y la racha que llevamos es solo de diez partidos, pero sigue teniendo mucho mérito para un club como el nuestro", señala Arizcuren.

El último equipo que ganó en Peritos, el 20 de diciembre de 2019, fue el Burladés (0-1). "Fue un partido en el que nos metieron un gol muy pronto a balón parado. La verdad es que no hicimos mal encuentro y estuvimos cerca de empatar, pero no nos dio. No me importaría que se quedara como última derrota mucho tiempo más", explica.

Precisamente, el Beti Onak se enfrenta al Burladés –aunque en Ripagaina– este fin de semana. "El Burladés es un rival muy complicado y más en su campo. Para nosotros es como un derbi, un partido especial, diferente por la proximidad entre los dos y siempre hay algo de picante. Este año, les ganamos en casa y a ver si somos capaces de volverles a vencer".

El Beti Onak es quinto en el grupo 1 con 14 puntos en las 10 jornadas de la primera vuelta. Gracias a la fortaleza en su estadio, donde ha sumado 11 de los 14 puntos, se está asentando en Tercera División. Una categoría a la que el club ascendió en 2018 con Ángel Arizcuren ya de entrenador. "Conseguimos el ascenso al segundo año de bajar a Autonómica y creo que merecidamente. El primer año en Tercera, con la ilusión, las ganas y demás, conseguimos salvar la categoría bien. El año pasado era más peligroso, pero estábamos bien situados y en progresión cuando se paró la competición. Este año, el equipo ha crecido mucho y tenemos la ilusión de evitar los cinco puestos de fase de descenso", relata.

El técnico conoce a la perfección un club en el que fue jugador en dos etapas: del 2000 al 2005 y de 2012 hasta 2016, cuando subió con el equipo desde Primera Regional hasta Tercera, aunque acabó bajando a Autonómica. "Me fui con el mal gusto del descenso el último año, pero como entrenador he podido devolver el equipo a la categoría que le corresponde. Ahora, tenemos un buen grupo, el bloque va creciendo y espero que el clubse consolide en Tercera División", concluye.

la racha de partidos

Temporada 19/20

11/01/20: Beti Onak - Fontellas 4-2

18/01/20: Beti Onak - Beti Kozkor1-1

01/02/20: Beti Onak - Lourdes1-0

15/02/20: Beti Onak - Peña Sport0-0

29/02/20: Beti Onak - Subiza3-1

Temporada 20/21

17/10/20: Beti Onak - Burladés3-1

31/10/20: Beti Onak - Corellano2-0

14/11/20: Beti Onak - Txantrea1-1

8/12/20: Beti Onak - Subiza1-1

19/12/20: Beti Onak - Itaroa Huarte1-0

las claves

La última derrota, ante el Burladés (0-1). El último partido que perdió el Beti Onak en casa fue el 20 de diciembre de 2019 frente al Burladés, su rival la próxima jornada.

El Beti Onak, quinto con 14 puntos. El conjunto villavés ha realizado un buen inicio de temporada y va quinto en el Grupo 1 de Tercera División.

el protagonista

ángel arizcuren de jugador a entrenador

El técnico del Beti Onak, Ángel Arizcuren, jugó en el club en dos etapas: de 2000 a 2005 y de 2012 a 2016, cuando el equipo subió de Primera Regional a Tercera. Dos años después, se hizo cargo de la plantilla como entrenador.