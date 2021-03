Jon Karrikaburu: el baztandarra que ilusiona en Zubieta y por el que se ha interesado el Athletic

El navarro Jon Karrikaburu Jaimerena (Elizondo, 2002) ha salido a escena en las últimas horas por su última actuación con el tercer equipo de la Real Sociedad. El delantero, que ha firmado 22 tantos esta temporada en Tercera División –es el máximo anotador de todos los jugadores que componen los 397 equipos de la categoría–, ha despertado el interés del Athletic de Bilbao, que ya lo tiene en el radar y sabe su precio de salida: 30 millones de euros antes de 2023, año en el que expira su vinculación con la Real Sociedad, aunque en las últimas horas han asegurado medios donostiarras que el ariete ya cuenta con una oferta de renovación.



Su primer gol ante el Deusto este pasado fin de semana recuerda a uno famoso de Vieri, cuando militaba en el Atlético de Madrid, que marcó al PAOK de Salónica en la temporada 1997-98 en competición europea al anotar desde línea de fondo y cerca del córner un tiro con efecto, y viene a confirmar el buen estado de forma de un jugador que en Donosti extraña que no haya tenido la oportunidad de debutar en el Sanse –el filial txuri-urdin– bajo la tutela de Xabi Alonso, donde se encontraría con Jon Pacheco, otro jugador natural de Elizondo. El zaguero, al contrario que su paisano, ya ha debutado con el primer equipo realista. Lo hizo ante el Getafe la pasada campaña.





, director deportivo del, rememora los inicios de, que "empezó en las categorías inferiores del Baztan, aunque puso rumbo a San Sebastián en infantiles. 'Karrika' estuvo en una fútbol eskola que realizamos y en las etapas benjamín y alevín. El primer año de infantil ya iba a torneos con la Real Sociedad"."Jugaba en alevines y ya se iba a Zubieta en navidades y en Semana Santa a realizar torneos y entrenamientos de tecnificación junto a Jon Pacheco, con el que siempre ha ido mano a mano, incluso cuando coincidieron en San Sebastián iban juntos a entrenar", agrega Osacar, que define a Karrikaburu como ". Destaca en esa faceta, aunque Pacheco tenía más pinta de futbolista, este era cazagoles y siempre era el que metía los goles desde crío". Una descripción que comparten desde Gipuzkoa, donde van más allá y añaden que en Zubieta es ". Además, destaca por su finalización y maneja las dos piernas para chutar el balón. El tío no es muy rápido, de cabeza va increíble, es técnico y tiene mucho gol con la derecha y la izquierda".Comparado con, últimos delanteros centro que han quemado las etapas en Zubieta, todos coinciden en que el de Usurbil tampoco era un delantero veloz. Y acabó convirtiéndose en leyenda. La llegada de un delantero a un primer equipo hoy en día es complicado, más si cabe cuando por delante Karrikaburu tiene a, fichado este último en el pasado mercado invernal. Una baza que, dada su filosofía, podría jugar el Athletic a su favor para conseguir su fichaje."Por su carácter, siempre ha sido un descarado, pero como persona es una gran persona. Siempre ha tenido el desparpajo de no amedrentarse y tirar para adelante", asegura Osacar, que prosigue mencionado que la figura de Karrikaburu, como, son un ejemplo para la cantera del Baztan, un espejo sobre los que mirarse.Desde el punto de vista del club están muy contentos con la trayectoria que están teniendo los chavales que salen desde Elizondo. Les produce una satisfacción enorme por el trabajo bien hecho porque el Baztan es un club "peculiar: es un club de cantera y todos son del pueblo.. Jon Pacheco, de hecho ya ha debutado con el primer equipo y es un fijo del Sanse", finaliza señalando Osacar.. El delantero de la Real Sociedad es primo carnal de, popular delantero en el fútbol navarro, cuya carrera la ha desempeñado principalmente en el Baztan, aunque ahora pertenece a la, equipo deDe hecho, el propio Urrutiaantes de decantarse por la oferta del cuadro que dirige Andoni Alonso, trece veces inferior a la croata. Además, Karrikaburu es sobrino de Miguel Xabier Jaimerena, también delantero, por lo que el ariete donostiarra tiene el gol como referencia en casa.Sin embargo, y a pesar de destacar esta temporada, extraña que todavía no haya debutado con el filial, el Sanse, entrenado por Xabi Alonso, ante el escaso bagaje goleador de Lobete y, como dato, apuntan desde Donosti que Ander Barrenetxea ya debutó con el primer equipo a los 17 años de edad, ante el Alavés. Sobre todo cuando