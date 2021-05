El Chimy Ávila es titular 463 días después

El Chimy Ávila encontró acomodo ayer en el once inicial que confeccionó Jagoba Arrasate en la visita de Osasuna al Real Madrid en Valdebebas, y el argentino pudo disfrutar así de su primera titularidad 463 días después de su primera grave lesión de rodilla. El argentino fue uno de los ocho cambios que introdujo el técnico en su alineación con respecto a la que planteó hace una semana en Vigo (de hecho, solo repitieron Sergio Herrera, Moncayola y Rubén García) y marcó, aunque su tanto de cabeza al borde del descanso fue anulado por encontrarse en fuera de juego al rematar un sensacional servicio de Manu Sánchez.

Con su presencia en el once inicial, el Chimy quemó otra etapa en la búsqueda de su mejor versión, esa que ofreció (con 11 goles en 22 partidos) hasta antes de que el 24 de enero del pasado año se rompiera el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en un partido de Liga contra el Levante en El Sadar. Fue entonces cuando comenzó su particular calvario, que se alargó en el tiempo al quebrarse su otra rodilla, la izquierda, cuando estaba a punto de iniciarse el presente ejercicio. Pero el argentino no se rindió, se puso manos a la obra (en colaboración con los servicios médicos del club) y ayer encontró otro premio más: la titularidad en el Alfredo di Stefano.

El Chimy, que ya había tenido minutos en los cuatro últimos compromisos oficiales de Osasuna y que incluso se estrenó como titular en un reciente amistoso contra el Eibar, actuó ayer de inicio y completó una actuación acorde a la de todo su equipo. Estuvo activo en la presión y trató de aprovechar sus escasas ocasiones de disparar a portería en los 64 minutos que aguantó sobre el terreno de juego (fue sustituido por Ante Budimir).

Antes de marcar un gol en fuera de juego justo al borde del descanso y con el marcador todavía sin estrenar, el argentino ya había lanzado a portería desde la frontal tras aprovechar un robo provocado por una buena presión del equipo, un disparo que atajó Courtois. Así que al Chimy todavía le queda aún otra etapa por quemar. Con cuatro partidos de Liga del presente curso aún por delante y con Arrasate repartiendo minutos a diestro y siniestro, el atacante todavía tiene tiempo para reencontrarse con el gol. Porque la carrera del Chimy por volver a ser el Chimy continúa.

La Cifra

8

cambios en el once

El Chimy Ávila fue una de las ocho novedades que presentó Arrasate en su once inicial con respecto al de hace una semana en Vigo y en el que solo repitieron Sergio Herrera, Moncayola y Rubén García.

La reacción

SErgio Herrera "EStamos súper contentos por él"

"Al Chimy le queremos muchísimo y sabemos por lo que ha pasado. Yo he pasado por una lesión grave de rodilla, así que imagina él, que ha pasado por dos. Estamos súper contentos por él y ahora, cuando entre al vestuario, le daré un abrazo, le daré la enhorabuena y esperemos que sea la primera de muchas (titularidades) y que nos ayude como nos ayudó el año pasado antes de la lesión".