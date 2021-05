Darias no ve aconsejable la vuelta del público

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, afirmó ayer que no ve aconsejable la vuelta del público a los estadios de fútbol en lo que queda de temporada debido a la distinta situación epidemiológica de las comunidades autónomas.

En rueda de prensa en Oviedo, donde visitó el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), Darias recordó que la incidencia acumulada a catorce días en España está en 229 casos por cada cien mil habitantes, pero con "una variabilidad muy importante" entre las distintas comunidades autónomas.

"Hay algunas autonomías con una incidencia acumulada por debajo de 70 casos, mientras que otras están próximas a los 400 e incluso por encima de 500", recordó la ministra de Sanidad.

De este modo, en respuesta a una pregunta sobre la posible vuelta del público a los estadios de fútbol en el tramo final de la temporada, Darias considera que "no sería igual en todo el territorio español" y que no lo ve aconsejable: "Lo que queda de tramo creo que no sería lo más aconsejable", sentenció.

LaLiga espera que se revise LaLiga, después de varios meses de silencio, había mostrado el pasado jueves por primera vez su malestar con el criterio del Gobierno sobre el paulatino acceso del público a los estadios. Javier Tebas, presidente de LaLiga, esperaba ya ver "entre un 10 y un 25 por ciento de los aforos en las últimas jornadas de Liga".

De esta manera, LaLiga solicitó la vuelta del público "según la situación sanitaria de cada Comunidad Autónoma, delegando sobre ellas la decisión final y respetando todas las medidas oportunas, al igual que está ocurriendo hasta el momento con diversos espectáculos deportivos y de cualquier otra índole".

Tras las declaraciones de la ministra de Sanidad, la patronal emitió un comunicado en el que expone su disconformidad con una decisión "discriminatoria e incoherente", que espera que se "reconsidere" y pide una reunión urgente con la ACB (Asociación de Clubes de Baloncesto), "la otra gran perjudicada".