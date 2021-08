Piqué debuta en la plataforma Twitch

El defensa del FC Barcelona Gerard Piqué realizó el domingo por la noche su primera trasmisión en directo a través de la plataforma Twitch, tras viralizarse un twit en el que el futbolista afirmaba que estrenaría su cuenta en 2021.





Me hice cuenta hace 5 años para poder estrenarla en el 2021! Soy un puto visionario. Me conectaré cuando me apetezca, como todo lo que hago en la vida. Se viene€ https://t.co/MUCODxIToz — Gerard Piqué (@3gerardpique) August 13, 2021

En un directo nada más finalizar el primer partido de la temporada contra la, el defensa blaugrana valoró elen la liga del FC Barcelona, trató el tema dey se refirió a diferentes anécdotas de la. El futbolista, además, fue respondiendo a las preguntas que le plantearon los espectadores que siguieron la transmisión.Piqué se convirtió en uno de los protagonistas del fin de semana tras haberse rebajado el sueldo para ayudar a inscribir a los nuevos fichajes del FC Barcelona y marcando el primer gol oficial de los culés en la temporada.Los espectadores no tardaron en sacar el tema de losque el defensa estuvo subiendo en redes sociales, a lo cual, él respondió sin pelos en la lengua: "Nunca he sido muy de. El otro día, hablando con un compañero, que no voy a decir quién es, me comentó no sé qué del 'engagement' y empecé a hacerme 'selfies' por aburrimiento y cachondeo". Había quienes especulaban que los selfie se debían a un motivo publicitario, pero el propio Piqué lo negó: "Ahí estamos, haciendo un poco el g***, así que imagino que algún día haremos 'the end'. No hay nada publicitario, es una g***ez", aclaró el defensa culé.Sobre suafirma que "Desde el primer dia estuvimo muy abierto a ello". Según el blaugrana, los jugadores dieron facilidades y por tema de timing él fue el primero. "Hay malentendidos y quiero dejar claro esto. Quiero que la gente esté con el equipo y que nos ayude a todos. Totalmente alineados con el club para que podamos salir de esta situación", sentenció Piqué, a lo que añadió que "Es el inicio de una era sin Leo pero vamos a tener muchas emociones positivas".Sobre laafirma que "Fue duro" y que el argentino, a quien conoce desde los 13 años, "ha hecho mejores a todos". Sin embargo, "Hay que aceptarlo porque es la realidad. Daremos un paso adelante todos para ser competitivos".También habló de sus emociones respecto alal Camp Nou: "Cuando no había público parecía que estábamos entrenando en lugar de jugar partidos. A ver si en España podemos ir saliendo poco a poco saliendo y próximamente tener los números de Inglaterra. Hoy la afición se ha notado un montón, ha estado de diez".Además, Gerard Piqué entró enpara hablar de diversos temas y adelantar los proyectos que tiene planeados en conjunto con el "streamer vasco". Ninguno dio detalles, pero el futbolista desveló que "la semana que viene podremos contar más cosas" y el propio Ibai añadió que "nos van a tener aún más odio", refiriéndose a los periodistas. Sin duda, ambos darán que hablar en los próximos días y avanzaron que "os lo vais a pasar muy bien con este dúo" y que "están viendo la punta del iceberg, no están viendo la base".