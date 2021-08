La Serie A comienza sin un claro favorito

La liga italiana echa hoy a rodar más abierta que nunca tras la disgregación del Inter campeón, la llegada de Mourinho a la Roma y las dudas sobre el rendimiento de la Juventus

DESPUÉS de un verano mágico para Italia, puesto que se proclamó campeona de la Eurocopa con un fútbol muy vistoso, hoy arranca su liga, la Serie A. Y lo hace con más alternativas de lo que acostumbra. La temporada pasada, el Inter dio por finalizado el dominio que impuso la Juventus durante casi una década –9 títulos consecutivos desde 2011 hasta 2020–. Los de San Siro supieron contrarrestar la supremacía del conjunto turinés gracias a la mano de Antonio Conte y de las dianas de Romelu Lukaku. Sin embargo, en este nuevo curso ni está el técnico italiano, ni el goleador belga. Por lo que los aspirantes al Scudetto quieren aprovecharse de la debilidad del campeón para arrebatarle el trono. El favorito para hacerlo es el de siempre: la Juventus de Cristiano Ronaldo. El delantero portugués vuelve a erigirse, con el permiso de Zlatan Ibrahimovic, como la estrella más brillante de la Serie A. Pero existen otros equipos que amenazan con dar la sorpresa como el Milan, Nápoles, Lazio, Atalanta o una Roma cuyo mejor fichaje fue su entrenador. Jose Mourinho se sentará en el banquillo del Estadio Olímpico, prometiendo una dura batalla de técnicos con Massimiliano Allegri, que vuelve a casa.

Así pues, la liga italiana se muestra más abierta que nunca y será precisamente el reciente campeón quien abra la contienda. Será esta tarde (18.30 horas) ante el Genoa en San Siro cuando el Inter comience a demostrar que, a pesar de haber perdido piezas clave, puede seguir optando al título. De hecho, los de Simone Inzaghi no se han reforzado mal, con Dumfries, Dzeko y Calhanoglu; y sin Lukaku es hora de que Lautaro Martínez dé un paso al frente. Sin embargo, como el curso pasado el Inter reveló que todo puede pasar, esta temporada el Milan se frota las manos. Es cierto que, a pesar de ser los actuales subcampeones, los rossoneri se encuentran un escalón por debajo de la Juventus; por lo que su verdadero objetivo será asegurarse un puesto Champions una temporada más. Y en la misma tesitura se encuentra el Atalanta, la revelación del curso pasado, que aspira a repetir los resultados de las últimas campañas. Aunque no renunciará al Scudetto si se le pone a tiro. Mejor pinta tiene la Roma de Mourinho. El técnico portugués se puso el complicado reto de que el conjunto giallorossi vuelva a la pugna por un título que no gana desde hace 21 años y, por ello, el club tiró la casa por la ventana con el fichaje de Tammy Abraham. Los 40 millones que desembolsó al Chelsea por el delantero inglés le convierten en el jugador más caro del mercado estival italiano.

Con todo, si Abraham generó ilusión en la afición de la Roma, Locatelli volvió locos a los seguidores de la Juventus. El que fue una de las sensaciones de la pasada Eurocopa llega a Turín como campeón continental, procedente del Sassuolo mediante una cesión de dos años y con el deber de volver a convertir a la Vecchia Signora en la dictadora de la Serie A. Para ello, el jugador contará con la ayuda de Allegri, que retorna tras dos años para suplir a un Andrea Pirlo que casi deja a la Juventus sin Champions –finalmente fue cuarta–. El nuevo técnico ya sabe lo que es ganar cinco Scudettos con los bianconeri, pero de momento su trabajo será recuperar la mejor versión de un equipo que el curso pasado dejó bastante que desear.

Descenso Por detrás de Inter, Milan, Atalanta, Juventus y Roma se encuentra una terna de equipos que hará una verdadera guerra de la pugna por los puestos europeos. El Napoles aspira a una Champions que el curso pasado se le escapó en la última jornada, la Lazio se encomienda a Sarri como técnico y Sassuolo, Sampdoria, Bolonia y Genoa se muestran como alternativas continentales. Por otro lado, la lucha por el descenso también será abierta. Y es que, además de los recién ascendidos –Venecia, Salernitana y Empoli–, Udinese, Spezia y Verona parten como principales candidatos a pasar apuros para mantener la categoría.

