El Barça recibe a un necesitado Getafe

FC Barcelona Neto/Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Sergi Roberto, De Jong; Griezmann, Braithwaite y Memphis.

Getafe CF David Soria; Nyom, Djené, Mitrovic, Olivera; Suárez, Aleñá, Maksimovic, Jankto; Sandro y Enes Ünal.

ÁrbitroGonzález Fuertes (C. Asturiano).

Hora/tv17.00/'Movistar LaLiga'.

El Barcelona recibe hoy al Getafe en el Camp Nou, en un duelo en el que los blaugranas buscan seguir engrasando la máquina de la nueva era y los azulones, aún sin puntuar, podrían ser una trampa a desactivar. Ronald Koeman no podrá contar, entre otros, con Eric García, expulsado ante el Athletic, ni con Gerard Piqué, lesionado. En el Getafe, Míchel tendrá las ausencias de Vitolo, que arrastra problemas, y de Sabit Abdulai. No se espera tampoco a Cucurella, pendiente de abandonar el club.

Rayo Vallecano Dimitrievski; Balliu, Catena, Saveljich, Fran García; Óscar Valentín, S. Comesaña; Merquelanz, Trejo, Álvaro García; y A. Martín.

Granada Aarón; Quini, Domingos Duarte, Germán, Carlos Neva; Gonalons, Luis Milla, Montoro; Machís, Luis Suárez y Bacca.

ÁrbitroJesús Gil Manzano (C. Extremeño).

Hora/tv19.30/'Movistar LaLiga'.

El estadio de Vallecas regresa a la elite del fútbol, en el reencuentro del Rayo Vallecano con su afición, a la que considera clave para lograr el objetivo de la permanencia, en un duelo de necesidad ante el Granada. Un choque entre dos equipos que no han vencido en las dos primeras jornadas. El Rayo, colista de la competición tras dos derrotas y sin marcar un solo gol, intentará reconducir esta mala situación, ante un rival que busca también su primera victoria de la temporada.

Atlético de Madrid Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Mario Hermoso, Carrasco; Koke, Kondogbia, Marcos Llorente; Correa y Luis Suárez.

Villarreal Rulli; Foyth, Mandi, Albiol, Pedraza; Yeremi, Trigueros, Capopue, Alberto Moreno; Gerard Moreno y Dia.

ÁrbitroSoto Grado (C. La Rioja).

Hora/tv22.00/'Movistar LaLiga'.

El Villarreal visita esta noche al Atlético de Madrid, vigente campeón de Liga, en un atractivo choque que supone una buena prueba para ambos. No obstante, tras dos jornadas, los rojiblancos están enchufados y los amarillos no se han estrenado aún en la faceta goleadora. Simeone podría dar entrada ya en el once a Luis Suárez. El uruguayo firmó 21 goles la pasada campaña y, con una cuidadosa puesta a punto, quiere empezar a sumar ante el Villarreal. También podría tener ya su sitio en el once Trippier. En cuanto a los visitantes, la única duda que tendrá el técnico Unai Emery es la de Moi Gómez.