Un desafío ilusionante

pamplona – El Tudelano pone fin a la pretemporada y se centra en su primer partido de esta novedosa Primera RFEF, categoría en la que es el único equipo navarro y en la que su principal objetivo es lograr la permanencia, yendo partido a partido. Sin embargo, el equipo que entrena Javier Olaizola no tendrá un comienzo sencillo esta tarde (17.30 horas) en El Sardinero ante el Racing de Santander.

Para este primer duelo, Olaizola ha convocado a Delgado, Molina, Toni, Aveldaño, Samanes, Gualda, Rodrigo, Ivi, Pellegrino, Yasin, Cedenilla, Caballero, Aranzabe, Vassi, Iván E., Royo, Alain, Aitor y Nacho.

Con 16 caras nuevas en la plantilla, el cuadro ribero tratará de dar la sorpresa ante un histórico del fútbol nacional, que ha participado en 44 ocasiones en Primera y 35 en Segunda. "Entiendo que hay momentos en los que no hay competición y te dedicas a entrenar, pero lo que realmente me apasiona es la competición, por lo que estoy deseando que empiece ya. Yo me he enfrentado a este rival como jugador y tiene unas condiciones que hace que tengas una mayor ilusión para este fin de semana, pero también sabemos de la dificultad para sacar los puntos en los campos", valora el técnico donostiarra.

"De jugador a mí no me hacía falta que me motivara ningún entrenador para jugar contra Real Madrid, Barcelona o cualquier otro equipo. Pero es cierto que cuando llegan partidos como este la motivación del futbolista tiene que estar ahí y llevamos semanas con mucho trabajo y con muchas ganas de que llegue la temporada", prosigue.

Esta misma semana la entidad cántabra anunció que El Sardinero podrá contar con hasta un 40% de la totalidad de su aforo. Un porcentaje que va incrementando con respecto a la temporada pasada. "Es lo que queremos todos, que esta pesadilla termine lo antes posible. El año pasado cuando estábamos en el Arenas de Getxo y fuimos a Santander ya disputamos el encuentro con público. Accedieron casi 4.000 espectadores, por lo que vamos poco a poco volviendo a la normalidad. Todos los que estamos en el fútbol sabemos de lo apasionado que es jugar en un estadio donde hay público, porque los aficionados son una parte muy importante de ese espectáculo y que poco a poco vayamos metiendo más público es una buena señal.

El Racing de Santander, a priori, es uno de los equipos que peleará por el ascenso a Segunda División en el Grupo 1 de Primera RFEF y cuenta en sus filas con el navarro Isma López, que afronta su segunda campaña en el conjunto santanderino. La clave del partido, para Olaizola, pasa "por sacar nuestra mejor versión y que ellos no estén del todo acertados. Sabemos que el Racing ha confeccionado una plantilla para lograr el ascenso a Segunda División, y nosotros tenemos que utilizar nuestras armas, que es la del orden y presionar para buscar su error. Creo que si estamos a nuestro mejor nivel vamos a poder sacar algo positivo, pero es indudable que tienen un potencial terrible".

primera rfef

GRUPO 1 (Primera jornada)

Cultural Leonesa - Rayo Majadahonda 0-2

Racing Ferrol - Unionistas 0-1

Real Unión - DUX Inter de Madrid 2-1

SD Logroñés - Valladolid Promesas Anoche

Calahorra - UD Logroñés Domingo 12.00

Racing Santander - Tudelano Domingo 17.30

Sanse - Extremadura Domingo 19.30

Zamora - Bilbao Athletic Domingo 19.30

Deportivo - Celta B Domingo 21.30

Badajoz - Talavera Domingo 21.30

GRUPO 2 (Primera jornada)

Alcoyano - Betis Deportivo 1-0

San Fernando - Villarreal B 1-3

Barcelona B - Algeciras 1-1

Albacete - Castellón Anoche

Cornellà - Atlético Baleares Domingo 12.00

Linense - Castilla Domingo 17.30

Sevilla Atlético - Sabadell Domingo 19.30

Atlético Sanluqueño - Nàstic Domingo 19.30

Andorra - Linares Domingo 21.30

UCAM Murcia - Costa Brava Domingo 21.30