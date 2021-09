España se da un paseo ante Georgia

España4

Georgia0

ESPAÑA Simón (Robert Sánchez, m.74); Azpilicueta, Eric García (Mikel Merino, m.61), Laporte (Albiol, m.46), Gayá (Brais Méndez, m.74); Rodri, Marcos Llorente, Carlos Soler; Ferrán Torres (Fornals, m.61), Sarabia, Abel Ruiz.

GEORGIA Loria; Chabradze, Kashia, Giorbelidze (Kakabadze, m.76), Azarov (Vako, m.57); Kankava, Aburdzhania (Altunashvili, m.69), Zaria (Mikautadze, m.57), Lochoshvili, Mamuchashvili; Davitashvili (Chakvetadze, m.69).

Goles 1-0, m.14: Gayá. 2-0, m.25: Carlos Soler. 3-0, m.41: Ferrán Torres. 4-0, m.63: Sarabia.

Árbitro Bruno Lopes (Portugal). Amonestó a Kashia (68) y a Chabradze (82) por Georgia.

Estadio Nuevo Vivero. 8.444 espectadores.

badajoz – La selección española no tuvo rival en una Georgia mermada por las bajas y aprovechó la ocasión para rescatar la añorada contundencia, con lavado de cara al once de Luis Enrique, sentenciando el duelo con tres tantos en la primera parte que aumentan la presión a Suecia en el pulso por la plaza que da acceso directo al Mundial. El primer partido tranquilo de España camino de Catar 2022 llegó con revolución de Luis Enrique en su once. Rejuveneció tanto el equipo que César Azpilicueta portó el brazalete de capitán con 29 internacionalidades. La velocidad en el juego y el físico por encima de la experiencia. Jugadores como Koke y Sergio Busquets, malparados en el repliegue en la derrota de Suecia, relegados al banquillo. Era un buen día para probar nuevas caras. Y apareció una sorpresa para todos menos para Luis Enrique. Abel Ruiz jugó en punta...

Los goles que tanto se añoran en partidos en los le merma la falta de pegada, aparecieron en un primer acto de total superioridad, con dianas de Gayá, Carlos Soler y Ferrán Torres.

La situación del grupo invitaba a España a no levantar el pie del acelerador. A la espera de un error de Suecia, que visita Grecia la próxima jornada, cuanto más goles a su favor mejor para apurar esquivar la repesca. Sintiendo la derrota y liberada de presión, en un minuto Georgia hizo más que en todo el primer acto. Azarov, con dos amagos de escuela, fue el primero que probó a Unai Simón.

El portero no blocó un disparo posterior de Mikautadze, que aumentó la peligrosidad ofensiva de Georgia con otro remate que repelió el poste, pero de acariciar el primer tanto pasó a encajar el cuarto en la primera ocasión que dejó explotar a España su velocidad al contragolpe. Fornals lo dejó en bandeja a Sarabia. Luis Enrique premió a Robert Sánchez con su debut, satisfecho con la reacción de sus jugadores a la derrota y el comportamiento ante la obligación. España recuperó sensaciones perdidas antes de visitar Kosovo y apurar sus opciones de ganarse el billete directo para el Mundial.

seleccionador

"los cambios han sido por lesión"

Luis Enrique. Luis Enrique se mostró satisfecho por el resultado y también por el comportamiento de su equipo y lamentó las lesiones. "Ellos tenían bajas respecto al partido anterior. Aunque parezca fácil el resultado no lo es. Hemos estado bien, hemos podido hacer más goles. En general ha sido un partido bueno. La pena es que los cambios han sido por lesión", explicó. "Todos los jugadores que vienen a la selección suman en todos los puestos que lo hacen". Por otro lado, el portero Robert Sánchez se convirtió en vigésimo quinto debutante con Luis Enrique como seleccionador. "Es un sueño hecho realidad", dijo.