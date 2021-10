Subiza y Pamplona abren hueco

El grupo XV de la Tercera RFEF llega a la quinta jornada del campeonato y lo hace con el Subiza y el Pamplona en lo alto de la tabla. Ambos equipos no han levantado el pie del acelerador y, con pleno de triunfos, ya sacan cuatro puntos a Cantolagua, Azkoyen y Cirbonero, sus máximos perseguidores. Por debajo, el Corellano y el Valle de Egüés buscarán sumar sus primeros puntos del curso y el Cortes, su primera victoria.





Beti Onak - Burladés

Un partido especial



Sábado, 15.30 horas.

Lugar: Peritos.

Beti Onak: Ángel Arizcuren

Burladés: Jonathan Unanua

Árbitro: David Pérez García.

"Un derbi siempre es especial", relata un Ángel Arizcuren que espera que el Beti Onak de "el mejor nivel" si quiere conseguir sumar los tres puntos ante el Burladés en Peritos "donde en los últimos años hemos estado fuertes y hemos dejado escapar muy pocos puntos y queremos que siga siendo así". "Derbi en un campo complicado en un campo complicado en el que gana muy poca gente. Vamos con la idea de sumar los tres puntos, seguir en la misma línea y sabemos que va a ser un partido de mucha disputa", señala Jonathan Unanua.





Pamplona - Gares

Seguir en racha



Sábado, 16.00 horas.

Lugar: Beitikuntzea.

Pamplona: Aritz Gomara tiene las bajas de Iker Asiáin, Asier Benito y Xabi Cemboráin.

Gares: Miguel González recupera a Cristian, que lo tenía sancionado, y pierde a Lucho, Txoma, Adrien y Jon.

Árbitro: Pablo Allo.

Cuatro victorias en sendas jornadas hacen del Pamplona uno de los dos rivales a batir en este inicio liguero. "Llegamos bien, la dinámica es muy buena", se sincera un Aritz Gomara que no se fía del Gares, "que nos pondrá las cosas complicadas. Nos dejarán llevar la iniciativa, pero arriba tienen gente peligrosa". Por su parte, Miguel González considera que el equipo "está aprendiendo de los errores" y que necesita "competir al 100% y tener mucha concentración para no conceder posibilidades al rival" y sacar algo positivo.





Avance - Cirbonero

Seguir la estela



Sábado, 16.00 horas.

Lugar: Igeldea.

Avance: Peio Mascaray tiene las bajas de Sierra, Rico y Weiler.

Cirbonero: Xabi Mata tiene las bajas de Javier Pascual, Mario Ayala y Javier Erbiti.

Árbitro: Goiatz Markotegi.

Avance y Cirbonero se ven las caras en uno de los duelos más atractivos de la parte alta de la tabla. "Hemos empezado bien, compitiendo, que era el primer objetivo, y ahora queremos estirar este momento ante el Crbonero, uno de los gallos de la categoría", señala Peio Mascaray. Por su parte, Xabi Mata considera que su equipo va "por buen camino, pero quedan cosas por mejorar. Una de las claves del partido será la contundencia, hacerte al partido y estar ordenados, porque cada acción va a tener una importancia máxima".





Murchante - Subiza

Adaptarse a los rivales



Sábado, 16.30 horas.

Lugar: San Roque.

Murchante: Rubén López tiene cinco bajas para el encuentro.

Subiza: César Monasterio tiene las bajas de Guillermo Gázquez, Gaspar Romeo, Xabi Bezunartea y Urko Ardanaz.

Árbitro: Stevens Suárez.

A pesar del buen inicio de campeonato que ha firmado el Subiza, César Monasterio no quiere confiarse porque "cada semana es complicada por los diferentes perfiles de los rivales", pero destaca que "esto hace que se enriquezca nuestra propuesta". Sobre el partido, el técnico considera que la clave está en "no equivocarnos y llevar la iniciativa". "Nos vamos a centrar en lo que somos fuertes, porque jugamos en casa y no conocemos mucho al rival", señala Rubén López, que llega al encuentro en cuadro al tener bajas importantes.





Azkoyen - Cantolagua

Dos equipos con ilusión



Sábado, 17.00 horas.

Lugar: Salomón Monroy.

Azkoyen: Diego Burgui tiene las bajas de Xabi Gutiérrez, Víctor Gutiérrez, Vicente Castillo y la duda de Pablico.

Cantolagua: Javier Pascual tiene a todos los jugadores disponibles.

Árbitro: Gonzalo López.

"Estamos contentos porque no teníamos un calendario favorable al inicio. Nos daba respeto, pero tenemos buenas sensaciones", señala Javier Pascual, que desvela haber mandado un mensaje a sus jugadores de "ser ambiciosos y no relajarnos" y avisa del Azkoyen "un ascendido que ha empezado bien y sabemos que llegan con ilusión y ambición". "Estamos compitiendo bien y eso nos da confianza para pensar que no somos menos que nadie. El Cantolagua también llega como una moto y se va a decidir por detalles", señala Diego Burgui.





Cortes - Txantrea

Cambiar la dinámica



Sábado, 17.00 horas.

Lugar: San Francisco de Cortes.

Cortes: Rafa Bericat tiene las bajas de Carlos Montllor, Adrián García y Gorka Vaquero.

Txantrea: Jaime Sánchez tiene las bajas de Adrien, Gorka e Iván.

Árbitro: Marcos Caballero.

"El inicio no ha sido el deseado", admite Rafa Bericat, que añade que "el fútbol es un deporte de rachas y momentos y tenemos ganas de cambiar la dinámica" en un partido, ante el Txantrea, "que va a ser muy complicado, tanto para ellos como para nosotros, y en el que una clave va a ser ponernos por delante, porque los goles son los que mandan". "Parece que el equipo arranca y queremos darle continuidad en el juego ante un Cortes que tiene potencial y ahora va a ser un equipo peligroso", afirma Jaime Sánchez.





Valle de Egüés - Itaroa Huarte

No bajar los brazos



Sábado, 18.00 horas.

Lugar: Municipal de Sarriguren.

Valle de Egüés: César Sánchez tiene las bajas de Mark Outerial, Alejandro Pozas e Iñaki Tristán.

Itaroa Huarte: Pedro Sánchez tiene las bajas de Jon Sánchez, Adur, Javi Jiménez y Amaiur Moreno.

Árbitro: Eduardo Berrade.

"Sabemos que estamos en un momento complicado, pero las sensaciones cada vez van a mejor", admite César Sánchez, que espera cortar esta mala racha ante un equipo "que es de los que mejor juega. Pero nosotros tenemos que confiar en hacer bien las cosas y no bajar los brazos". "Venimos de dos malos resultados, pero hemos competido bien. Queremos darle la vuelta y cortar la racha", reconoce Pedro Sánchez, que considera que va a ser "un partido complicado y duro, porque para ellos es una final".





Corellano - Beti Kozkor

Empezar a despegar



Domingo, 16.45 horas.

Lugar: Municipal Ombatillo.

Corellano: Adolfo Echeverría tiene las bajas de Nico, Cigudosa, Fran y Mario.

Beti Kozkor: Elías Tomé tiene las bajas por sanción de Romeo y Burgui.

Árbitro: Fernando Castillejo.

Duelo de necesitados el que se va a vivir esta jornada en Ombatillo entre el Corellano y el Beti Kozkor. Los visitantes quieren "resarcirnos de la última derrota y de este inicio extraño que estamos teniendo". "Queremos ir a ganar para tener tranquilidad. Espero un Corellano que apriete delante de su gente, por lo que trataremos de hacer un partido largo que se decante en la segunda parte", avisa Elías Tomé. "Tenemos que seguir en la línea del partido de Burlada, que nos encontramos mejor. Nos falta tener acierto", se sincera Adolfo Echeverría.