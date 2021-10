Fermín Úriz cumple 300 partidos con la Peña Sport

"Una tarde que había trabajado por Tafalla y tenía ese momento libre me dejaron las llaves de las oficinas del club y me puse a contar las actas de los partidos que llevaba con la Peña Sport". Así comenzó a indagar Fermín Úriz (Pamplona, 21/5/1988) sobre sus primeros años en Tafalla.



Todo comenzó un 30 de agosto de 2009 en un Peña Sport - Oberena de Tercera División disputado en San Francisco. "Además metí los dos goles y ganamos el partido 2-1", rememora el atacante. Aquel año, sin ir más lejos, Fermín Úriz consiguió el primero de los seis ascensos con los que cuenta a la ya extinta Segunda División B. 12 años de carrera en los que se ha enfrentado a clubes y jugadores que han llegado a la élite y ha pisado estadios históricos de Primera División.



A pesar de haber forjado una carrera futbolística en Navarra, a Fermín Úriz no le han faltado novias en el extranjero. El Thanh Hoa de Vietnam, el Inter Turku de Finlandia, el Pogon Siedlce de Polonia –con el que probó tres semanas– le tentaron en su día, a los que se une un equipo de la India que llamó a su puerta el verano pasado. El delantero reconoce que la gente se ha interesado "por medio de intermediarios, contactos o vídeos en los que haces cortes. Antes solía hacer los vídeos con mi padre, los ponía en Youtube y contactan contigo. En Polonia las condiciones no eran como me las habían pintado y decidí volverme. Era la Segunda División polaca. Luego de jugar con algún equipo, algún intermediario se fija. Por ejemplo, hace unos diez años, cuando jugamos la fase de ascenso en Santander con el Racing B".





Con el partido de ayer, nuestro capitán cumplía 300 partidos defendiendo la camiseta de la Peña Sport.



¡Por muchos más! ¡Enhorabuena! Zorionak!#FermínÚriz300#EternoCapitán pic.twitter.com/QovgL2o0bd — Peña Sport FC (@PenaSportFC) October 10, 2021

Esa fase de ascenso es el recuerdo que Fermín Úriz guarda con más cariño., y este fin de semana querrá repetir su idilio con el Rayo Cantabria, pues las dos veces anteriores que se ha enfrentado a los santanderinos, ha anotado un tanto.Otro de los momentos más emotivos es el ascenso ante el Castellón. "Perdimos 4-2 allá, íbamos 0-0 en el 80, y. Se creó una hermandad porque unos aficionados del Castellón, que venían en autobús, se les estropeó. David Cabrero les envió un autobús para traerlos y se forjó una amistad entre clubes", rememora.Y es que, la Peña Sport no está teniendo esta temporada el inicio de campaña soñado. Los de Unai Jáuregui llevan dos puntos en seis jornadas y han dejado escapar puntos en cuatro partidos. El propio Fermín Úriz no pudo celebrar con victoria sus 300 partidos con los de Tafalla. "Me dijo Unai cuando salí que los 300 estaban muy bien pero había que ganar. El partido estaba rotísimo, llevábamos con un hombre menos desde la media hora y. El día del Racing Rioja nos meten el 1-2 en el 90; el Ardoi nos empata a 1 en el 96; en Nájera, que jugamos realmente mal, nos meten el 1-0 en el 93, y el otro día en el 95 nos empatan. Estamos tirando puntos que luego esperemos no necesitarlos", reconoce.Esta Segunda RFEF es más igualada que la extinta Segunda División B. "Tienes 40 equipos por encima entre tu categoría y la Segunda División. Antes estaban Mirandés, Cultural Leonesa... incluso yo en Segunda División B he jugado contra el Eibar, Oviedo, Alavés o Leganés. Ahora creo que la Segunda RFEF es un play off entre Tercera y lo que era la Segunda División B.Hay dos o tres equipos que por presupuesto van a estar arriba, pero el resto creo que parecido. Al final el presupuesto condiciona", comenta."Tenemos que dar un poco más y tenemos el precedente de hace 4 años, que perdimos los 11 primeros y hubo un cambio de entrenador y mentalidad pero descendimos en la penúltima jornada. Recuerdo que Cervero con el Mirandés nos marcó en el 80 y algo", agrega Fermín Úriz.Aunque todavía le queda cuerda para seguir jugando a fútbol, Fermín Úriz se ha sacado el título de entrenador. "Me bromean a ver cuando me retiro y les digo que cuando tenga algo que hacer por las tardes. Pero competir. Sí que cada año me cuesta más coger el ritmo de competición. Me veo algún año más, todavía. El presidente del Ardoi, familia de mi padre, me ve jugando 400 y el último año antes de retirarme quiere que me retire en Zizur", se ríe.A lo largo de su carrera deportiva, Fermín Úriz, que compartió vestuario en Osasuna con César Azpilicueta en edad juvenil, ha coincidido con compañeros o rivales que han llegado más lejos que él. Antes de quedarse con esos nombres –David Simón, Jonathan Viera, Vitolo, Roque Mesa...–, Fermín Úriz antepone el haber jugado en campos históricos como Mendizorroza, el Carlos Tartiere, Ipurua o Butarque.Por último, Fermín Úriz,, concluye reflexionando que lo que hace realmente atractivo al fútbol regional, del que rara vez se puede vivir, es la "competición, porque es lo que al futbolista le da esas ganas de querer continuar". Un Fermín Úriz, al que la trayectoria le avala como un referente dentro de la Peña Sport, club con el que no siempre se cumplen 300 partidos.