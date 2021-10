El Subiza, a una victoria de romper récords

Desde la temporada 2004/2005, en que se formo el grupo navarro de la Tercera División, nigún equipo ha enlazado siete victorias consecutivas en las siete primeras jornadas. El Subiza, capitaneado por César Monasterio, está a un partido de conseguir este hito. Entre ellos y la historia se interpone el Corellano que, con cero puntos, buscará su primer triunfo que evite la proeza.



PAMPLONA-BURLADÉS

Asentarse en la parte alta



VALLE DE EGÜES-CORTES

Duelo de necesitados



AVANCE-BETI KOZKOR

Diferentes dinámicas



BETI ONAK-CANTOLAGUA

Un homenaje por Javier Pérez



GARES-CIRBONERO

Sin perder la intensidad



AZKOYEN-TXANTREA

Recuperar sensaciones



MURCHANTE-ITAROA HUARTE

Ganar para olvidar



CORELLANO-SUBIZA

Ocasión para hacer historia

Sábado, 16.00 horas.Aritz Gomara tiene la baja de Iker Asiain.Jonathan Unanua no podrá contar con Iñaki VicenteMiguel Ángel Murillo.Dos aspirantes al ascenso cruzan sus caminos en Beitikuntzea. Aritz Gomara, entrenador del Pamplona, espera encontrarse a un equipo dinámico y con ganas: "Ellos cuenta con una plantilla joven, nosotros hemos recuperado jugadores y demostraremos nuestro nivel". El Burladés intentará tener mejores sensaciones que en la anterior jornada. Jonathan Unanua, su técnico, prevé un partido poco vistoso y condicionado por el posible viento que pueda haber. "Hay que estar muy concentrado, un mal despeje puede ser un pase de gol".Sábado, 16.00 horas.César Sánchez tiene la baja de Iñaki Tristán.Rafa Bericat cuenta con las bajas de Carlos Motllor y Adrián García.Goiatz Markotegi.El Valle de Egües recibe al Cortes en un partido en que ambos necesitan la victoria para salir de la parte baja de la tabla. "Hemos tenido más buen juego que puntos. Todavía tenemos tiempo para engancharnos a los de arriba", pronostica Cesar Sánchez, entrenador del Valle de Egües. Desde el Cortes pasan la presión al conjunto local e intentarán sacar los tres puntos de visitantes : "La presión la tiene el Valle de Egües que es un equipo que tiene que tirar para arriba, pero vamos a por la victoria", avisa Rafa Bericat.Sábado, 16.30 horas.Peio Mascaray mo podrá contar con Asier Lasanta, Iñaki Sierra ni con Asier Baranda.Elías Tomé tiene las bajas por lesión de Diego Alforja y Kike Burgui.Marcos Caballero.Peio Mascaray, técnico del Avance espera volver a hacer de Igeldea un fortín. "Tenemos ganas de ganar en casa de nuevo y cambiar la dinámica tras las dos derrotas seguidas", asume el entrenador que espera un encuentro igualado contra el Beti Kozkor: "Llegan con la flecha para arriba, están yendo de menos a más". Elías Tomé y su equipo van confiados en conseguir una segunda victoria consecutiva que le acerque a los puestos de arriba: "Queremos conseguir la victoria para dar un salto importante en la clasificación".Sábado, 16.30 horas.Ángel Arizcuren tiene la baja de Oscar Pérez.Javier Pascual tiene a todos disponibles.Eder Urra."Cuando pasan estas cosas, queda la sensación de que no hemos valorado su trabajo", señala Ángel Arizcuren al recordar a Javier Pérez, delegado del equipo que falleció el pasado domingo. El Beti Onak, buscará dedicarle la victoria y retomar la senda de la victoria, tras un mes sin conocerla, contra un Cantolagua, que llega cuarto, sin haber perdido ningún partido. "Llevamos una buena línea, pero nos vamos a encontrar un equipo, que aunque no ha empezado bien, es muy fuerte en casa", comenta el técnico de los de Sangüesa.Sábado, 17.00 horas.Miguel González tiene las bajas de Adrien Alzate, Jon Albizu, Aritz Alduain, Txoma y Lucho.Xabi Mata tiene a todos disponibles.Eduardo Berrade."Tenemos que ser humildes, trabajar como una hormiga para rascar puntos", detallaba Miguel González, técnico del Gares antes del encuentro contra todo un Cirbonero que llega sin conocer la derrota. "Es un conjunto trabado, que aprieta mucho y sabe rentabilizar las ocasiones gracias a la calidad de sus jugadores", analiza el entrenador. Xabi Mata, entrenador del Cirbonero apunta como una de las claves para el encuentro el, "ser capaces de leer las diferentes fases del partido". Del rival observa sus "múltiples registros".Domingo, 16.30 horas.Diego Burgui cuenta con las bajas de Fernando Boleas, Xabier Gutiérrez, Victor Gutiérrez y Pablo Monreal.Jaime Sánchez tiene las bajas de Iván Barrachina, Adrien Goñi y Ohian Goñi.Fernando Castillejo."Después del varapalo de la semana pasada tenemos que crecer en base a una buena defensa", comenta Diego Burgui en la previa del partido contra el Txantrea. La abultada derrota ante el Subiza (7-0) dejó secuelas que intentarán olvidar en un "gran pueblo futbolero", como se ha referido Jaime Sánchez acerca de Azkoyen. El técnico del Txantrea es precavido acerca de los de Burgui: "Es un recién ascendido que, quitando lo del fin de semana pasado, pasa por buen momento". Los tres puntos les acercarían a la zona alta de la tabla.Domingo, 16.30 horas.Rubén López tiene las bajas de Agustín Escribano, Richard, Sergio Delgado, Ángel Guerrero, Nico Ghirardi y la duda de Álvaro Moreno.Pedro Sánchez cuenta con las bajas de Javi Jiménez y Xabi Equiza.Pablo Allo.San Roque será escenario para que el Murchante vuelva a la senda de la victoria. "Necesitamos romper la dinámica negativa lo antes posible", afirma su entrenador Rubén López. Por el camino, se encuentra un Itaroa Huarte con "buen fútbol", una "plantilla muy compensada" y "gran capacidad de asociación", señala el técnico del Murchante. Pedro Sánchez, entrenador de los visitantes, enfoca el encuentro como una gran ocasión para "enlazar una segunda victoria" tras el ajustado resultado contra el Cortes.Domingo, 18.00 horas.Adolfo Echeverría no tendrá disponibles a Nico Biesa, Cigudosa ni Trincado.César Monasterio cuenta con las bajas de Guille Gazquez, Gaspar Romeo, Javi Moreno y Xavier Bezunartea.David Casabona.El Subiza está a un encuentro de sellar un record. Si gana mañana, sería el primer equipo en la historia, de la actual Tercera navarra, en conseguir siete victorias en los primeros siete partidos. Su entrenador, César Monasterio, no le pierde el respeto al rival: "No hemos pensado en el posible logro. Sabemos el Corellano no ha ganado, pero ha perdido los partidos por la mínima". Adolfo Echeverría, entrenador de los locales, sabe de la dificultad del encuentro: "El partido es difícil, pero vamos a intentar todo lo que esté a nuestro alcance".