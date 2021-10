Koeman pide medidas al club para que no se repitan los incidentes

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha valorado este martes los incidentes que tuvo a su salida del Camp Nou tras perder el Clásico, y ha pedido al club que tome medidas para que no se vuelva a repetir dado que otros futbolistas también fueron increpados por aficionados.

"Primero, solución no creo que haya. Para mí es más un problema social, que son 'culers' o gente que para mí tienen un problema de educación, no saben qué son las normas y valores. El ambiente en el campo, hasta con 0-2 en contra, fue todo lo contrario. No hay que fijarse mucho en esas personas", valoró en rueda de prensa, en primera instancia.

Koeman, además, anunció que otros jugadores también fueron 'engullidos' por aficionados. "Parece que ha sido sólo conmigo, pero se debe saber que muchos jugadores con sus familias pasaron lo mismo. Puede ser que mi situación pueda haber sido más exagerado, pero muchos jugadores pasaron por ello. Hasta Carles Puyol pasó por ello", señaló.

"El club sabe que se debe buscar otra fórmula para que no se pueda repetir esto, los jugadores y entrenadores deben salir por otro lado", esgrimió un Koeman que desveló también que las dos personas que iban en su vehículo, en asientos traseros, estaban grabando un documental.

"Había uno con la camiseta del Arsenal... Estaban dos personas atrás por un reportaje, eso sí, así que tenemos las imágenes. Pero miedo, no. En algún momento dije 'voy a salir', pero mejor que no", apuntó, esbozando una sonrisa.

El neerlandés, crítico con lo sucedido pero también tranquilo, reiteró que es un "problema social" mundial que algunos jóvenes actuén así. "Entiendo que la gente no estuviera contenta, y siempre al salir hay gente en la calle con sus teléfonos para grabar para sus seguidores... Y hay que ser muy formal. Es un problema social que tenemos", alegó.

"No me gusta lo que viví el domingo. Mejor que te aplaudan. Pero una vez más, prefiero a la gente que saben mejor la situación del club que estos chicos. Estamos mejorando cosas. No hay que fijarse en un resultado, aunque entiendo la decepción de perder contra el Madrid", reiteró.

El entrenador blaugrana fue víctima de insultos y de golpes a su coche cuando abandonaba, junto a su esposa, el Camp Nou por parte de unas decenas de aficionados blaugranas que mostraron de esta forma su inconformismo tras la derrota en el Clásico contra el Real Madrid (1-2).

Koeman, sin cordón de seguridad, tuvo que pasar con su vehículo entre decenas de aficionados que le esperaban, a la salida del Camp Nou y ya fuera de las instalaciones blaugranas. Cuando el técnico neerlandés aminoró la marcha para no atropellarlos, estos se lanzaron a golpear el coche entre insultos y algún grito de 'fuera, fuera' además de golpes o patadas.

El FC Barcelona mostró su "condena" pública ante las acciones "violentas y de desprecio" que vivió Koeman a la salida del Camp Nou. "El Club tomará las medidas de seguridad y disciplinarias para que no vuelvan a suceder hechos tan lamentables", aseguró la entidad.