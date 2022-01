Paliza del Villarreal a un hundido Levante

Villarreal5

Levante0

VILLARREAL Rulli, Aurier, Albiol, Pau Torres, Estupiñán, Chukwueze (Yeremi Pino, m.73), Iborra, Trigueros (Carlo Adriano, m.84), Moi Gómez (Alberto Moreno, m.73), Gerard Moreno (Raba, m.81) y Dia (Jackson, m.81).

LEVANTE Aitor Fernández, Marc Pubill, Vezo, Duarte, Clerc (Franquesa, m.59), Radoja (Radoja, m.59), Melero (Pablo Martínez, m.59), De Frutos (Dani Gómez, m.78), Campaña, Bardhi (Rober Pier, m.78) y Roger.

Goles 1-0, m.8: Dia. 2-0, m.13: Pau Torres. 3-0, m.37: Gerard Moreno. 4-0, m.74, Manu Trigueros. 5-0, m.79: Gerard Moreno.

Árbitro Hernández Hernández. Amonestó por el Villarreal a Aurier, Iborra y Manu Trigueros y por el Levante a Bardhi y Clerc.

Estadio La Cerámica ante 13.462 espectadores.

VILLARREAL – El Villarreal goleó con comodidad a un frágil Levante en un encuentro resuelto en una primera parte en la que no dio opción a un rival que cuando quiso no pudo y que acusó mucho la condición de colista, que no conoce la victoria en el campeonato y que se hunde cada vez más en cada jornada.

Los goles de Dia, Pau Torres y Gerard Moreno dejaron clara la diferencia entre ambos conjuntos antes del descanso como fruto del juego desarrollado por el conjunto local y en la segunda parte Trigueros y nuevamente Gerard redondearon el marcador a pesar de las buenas paradas del meta visitante Aitor.