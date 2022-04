Se subasta con polémica la camiseta de Maradona de la 'Mano de Dios'

La camiseta que llevaba el argentino Diego Armando Maradona en el recordado partido de los cuartos de final ante Inglaterra del Mundial de México de 1986 será subastada en Londres y podría alcanzar hasta los seis millones de libras esterlinas (más de 7,1 millones de euros).

La conocida casa de subastas 'Sotheby's' fue la encargada de poner la valoración de la prenda antes del inicio de la subasta en Internet que comenzará el 20 de abril y concluirá el 4 de mayo.

Maradona, fallecido en noviembre de 2020, fue el gran protagonista de aquel partido al anotar los dos goles de la victoria por 2-1, uno de ellos el conocido como 'La Mano de Dios', al engañar a todos al rematar con la mano pegada a su cabeza sobre la salida de Peter Shilton, y el otro tras dejar seguramente la mejor jugada personal de la historia de las Copas del Mundo, donde fue sorteando a todos los rivales que se le pusieron en el camino.

Tras el encuentro, el '10' intercambió su camiseta con el inglés Steve Hodge, que la tuvo expuesta en el Museo Nacional de Fútbol de Inglaterra de la ciudad de Manchester hasta que el exjugador decidió venderla.

Dalma Maradona, la hija mayor del fallecido astro del fútbol Diego Maradona, aseguró que la camiseta que subastará la casa de pujas Sotheby's no es con la que su padre anotó los dos goles a Inglaterra en el Mundial de México 1986, sino la que usó durante el primer tiempo.

"No tenés manera de comprobar que tenés la del segundo tiempo, estás mintiendo. Él no tiene la camiseta de los dos goles", dijo Dalma Maradona en su programa de Radio Metro sobre el británico Steve Hodge, que asegura tener la camiseta que lucía cuando anotó los llamados "Gol del siglo XX" y el de "la Mano de Dios".

"Hay una del primer tiempo y otra del segundo. Conociendo a mí papá sabés que esa camiseta no se la dio a nadie. No la tiene este hombre. No la tiene él. Lo sé fehacientemente", sostuvo Dalma Maradona.

La hija del excampeón del mundo dijo saber quién tiene la camiseta que usó su padre durante el segundo tiempo, pero evitó dar el nombre del propietario.