Cross a orillas del Araxes

betelu - El guipuzcoano Ibon Aranguren y Aitana Gil, de Cabanillas, se impusieron ayer en la 15ª edición de la carrera popular Araitz-Betelu, sobre un recorrido de 7,7 kilómetros que discurrió a orillas del río Araxes. Tomaron la salida 167 corredores que debieron realizar dos vueltas diferentes, una más corta hasta Arribe y la otra hasta Atallu, con tramos que combinaban asfalto y monte. Asimismo, se disputaron carreras en categorías inferiores, desde prebenjamín a cadetes, esta última con una vuelta en la prueba reina. Participaron 90 niños y niñas.

Para Aranguren era su primera victoria en esta prueba organizada por la Mancomunidad Deportiva Araitz-Areso-Betelu-Larraun-Lekunberri con la colaboración de Araxes Kirol Elkartea, después de haber participado en otras tres ocasiones. "Este año había menos nivel porque había una prueba importante en Valencia", observó este corredor de Arrona. No obstante, señaló que año a año ha ido mejorando, sobre todo desde que se entrena con Alexander Oiarbide, a quién agradecía su ayuda. En relación a la carrera, apuntó que había sido reñida. "Desde el principio ha tirado Raúl Gómez (tercero ayer) y le hemos seguido un grupo de cuatro. Le hemos pillado en la segunda vuelta pero nos ha vuelto a pasar. A unos 500 metros de la meta he atacado y me he ido", resumió Aranguren, de 42 años.

GIL REPITE En la carrera entre las féminas también hubo movimiento en la cabeza, muy disputada entre Aitana Gil y Maialen Muñoz, segunda clasificada ayer. "Le veía que se alejaba y en las cuestas me acercaba. Un rato hemos ido juntas pero se ha vuelto a ir", observó Gil, que revalidó su victoria del pasado año. "Me ido recuperando poco a poco y he apretado. Este año se me ha hecho mucho más dura, y eso que entonces llovió", recordaba esta corredora de Ribera Atlética especializada en pista libre sobre distancias de 800 y 1.500 metros. Lo cierto es que mejoró su tiempo en casi un minuto.

En relación a los premios, se repartieron 760 euros en metálico entre los tres primeros clasificados en la general y los del valle además de trofeos. Después no faltó un buen almuerzo en la sociedad Zigari para recuperar fuerzas.CLASIFICACIONES

General Masculina

1. Ibon Aranguren (Zestoa)25:36

2. Adur Ruiz de Azua (Ormaiztegi)25:40

3. Raúl Gómez (Lasarte-Oria, V)25:50

4. Abule Esteban Elizalde (Villava)26:06

5. Gorka Gil Martín (Lasarte, V)26:11

6. Asier Mujika (Tolosa)26:15

7. Garikoitz Uzkudun (Azpeitia)26:22

8. Ander Lazkano (Andoain)26:42

9. David Palomo (Noáin)26:49

10. Xabier Satrustegi (Larraun, V)27:05

11. Óscar Primo (Lumbier, V)27:18

General femenina

1. Aitana Gil (Cabanillas)29:38

2. Maialen Muñoz (Ibarra)29:57

3. Maite Beregaña (Uharte Arakil)31:02

4. Irati Larrañaga (Usurbil)31:36

5. Maialen Gurrutxaga (Andoain)31:45

6. Lourdes Colomo (Zizurkil, V)32:10

7. Haizea Ramirez de Alda (Altsasu)32:51

8. Itsasne Galparsoro (Legazpi)33:02

9. Eguzkiñe Zabaleta (San Sebastián)33:24

10. Aitana Amondarain (Tolosa)33:42

11. Silvia Villanueva (Pamplona, V)33:54

Otras categorías

Alevin. 1. Imanol Sotil. 2. Hodei Goikoetxea. 3. Igor Goñi/1. Maddi Ezkerra. 2. Aintzane Eskarmendi. 3. Naroa Mujika. Benjamín. 1. Ioritz Saizar. 2. Eñaut Satrustegi. 3. Oier Isturiz/1. Laida Azkona. 2. Ana Rivero. 3. Nora Nazabal. Infantil. 1. Conor Aranburu. 2. Iker Etxarte. 3. Aitor Etxarren.1. Idoia Arrospide. 2. Maider Olano. 3. Elur Arteaga.