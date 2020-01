Kipruto bate el récord de 10k

VALENCIA - El atleta keniano Rhonex Kipruto batió el récord del mundo de 10.000 metros en la XII edición del 10K Valencia Ibercaja, Gold Label de la World Athletics, al parar el crono en 26:24 y superar la anterior marca del ugandés Joshua Cheptegei el pasado 1 de diciembre en el 10K Valencia Trinidad Alfonso.

Junto a ello, Javier Nagore consiguió batir el récord de un atleta navarro en 10.000 metros tras lograr un tiempo de 28:52 y llegar en 26ª posición a la meta. Así, supera la marca que también obtuvo él de 29:15 el día 17 de marzo del 2018, en Laredo. No fue el único que batió plusmarcas, ya que Ana Llorens logró un tiempo 35:17, tercera mejor marca navarra de siempre tras los 34:37 de Melero y los 34:51 de Ana Ollo.

Además, el suizo Julien Wanders ha roto también el récord de Europa con 27:13, y la también keniana Sheila Chepkirui ha ganado en la categoría femenina con un tiempo de 29:46, quedándose a tan solo cuatro segundos de la marca mundial de 10K femenino.

"Valencia es un lugar fantástico para correr, de primera clase. El trazado es espectacular y las condiciones de Valencia también. No estaba en mis planes batir el récord mundial, pero era algo que yo quería y me sentí muy feliz. Hizo un poco de frío pero me sentí muy bien", indicó Kipruto.

Tras Kipruto terminó su compatriota Bernard Kimeli (27:12), justo por delante de Wanders, que se mostró "muy feliz" de firmar el nuevo récord europeo. "Intenté luchar por el récord del mundo, pero esta marca ya es un logro. Valencia es un espectáculo, es la Ciudad del Running. Será uno de los mejores lugares para conseguir las mejores marcas mundiales y quiero intentar venir a Valencia a su Medio Maratón, y de nuevo a este 10K", apuntó.

Mientras, Sheila Chepkirui ganó la carrera en la categoría femenina con un 29:46 que supone el nuevo récord del circuito, a cuatro segundos del récord mundial. En el podio le acompañaron sus compatriotas Rosemary Wanjiru (29:50) y Norah Jeruto (29:51).

Además, Juan Antonio Chiki Pérez fue el primer español en cruzar la meta (28:09), por delante de Javi Guerra (28:11) y Alejandro Fernández (28:36). Las tres primeras españolas fueron Laura Méndez (33:01), Isabel Checa (33:55) y Alicia Pérez (34:13). Un total de 12.127 corredores lograron cruzar la línea de llegada. - Efe/D.N,