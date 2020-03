Munárriz, a la espera

PAMPLONA – El más que probable aplazamiento de los Juegos Olímpicos, que el COI evaluará en este próximo mes, ha afectado la hoja de ruta que varios navarros tenían hacia Tokio. La pandemia del coronavirus no solo les ha dejado sin la cita olímpica en verano, sino que también cambia su preparación diaria.

Uno de los deportistas de la Comunidad Foral a los que el cambio de planes ha afectado más sensiblemente es a Alberto Munárriz. El navarro, jugador del Atlètic-Barceloneta, fue subcampeón de Europa a inicios de año con la selección española, y su presencia en los Juegos con el equipo nacional parecía segura. Iba a ser sus segunda cita olímpica tras la de Río, en 2016, en la que la selección española quedó en séptima posición.

"Estamos a la espera de que confirmen todo, porque decidirán en un mes. La prioridad es la que es, es algo lógico. Es la decisión correcta porque es tiempo para otras cosas más importantes", señala Munárriz en una conversación con este periódico.

De todas las posibilidades posibles, el jugador navarro cree que les vendría bien pasarlo a otoño por su momento de forma: "Si se pospone a otoño, en nuestro caso, y teniendo en cuenta que hay deportes con diferente preparación, llegaríamos bien a nivel físico". Eso sí, también mira por otros deportes de agua, y cree que se daría una situación "poco justa" para esos deportistas. "En el caso del agua, va a haber nadadores que van a estar un mes sin poder entrenar en la piscina. No llegarían de la misma manera", explica Alberto Munárriz al respecto.

No esconde lo bien que llegaba el equipo estatal a los Juegos, tras ser subcampeona de Europa ante Hungría en su tercera final consecutiva. "Este año lo veíamos todos de otra manera. Cuando fuimos a Río, los resultados de años previos no acompañaron, y ahora llevábamos tres años seguidos llegando a la final. Lo encarábamos con ganas porque el equipo estaba creciendo mucho", expone el navarro. Deja entrever las "ganas" que tenían él y sus compañeros de "hacer algo gordo" y no niega que el mundo les iba a ver como un equipo "a tener en cuenta".

sin la sensación del agua Munárriz explica, a su vez, que el Atlètic-Barcelona les ha proporcionado, a todos los jugadores, tablas para hacer cada día, pero asume que necesitarán un "periodo" para volver a estar "al máximo" físicamente. "El tema del agua se pierde, por mucho que hagas tablas en casa. La adaptación sería necesaria, sobre todo, en el tema muscular en cuanto a las prevenciones y no ponerte a jugar nada más volver", señala el navarro.

"Nos piden que nos mantengamos por si hay que volver a competir, pero tiene pinta de que esto no va a pasar en esta temporada", añade al respecto, y habla de que se barajó aplazar su liga, la División de Honor, a verano, pero admite de que la situación "pinta complicada" para todos.