No al Tour sin público

barcelona – Varios alcaldes de localidades del recorrido del Tour de Francia 2020 (27 de junio a 19 de julio) harán frente común contra una posible ronda gala a puerta cerrada, pues consideran que ello iría en contra de la tradición de la carrera y contra los valores del ciclismo.

Esta semana, el director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, aseguró que la prueba no se celebrará a puerta cerrada, y los alcaldes se suman a esta iniciativa. Pero la ministra de Deportes de Francia, Roxana Maracineanu, aseguró en France Bleu'ç que el modelo económico del Tour se basa en los derechos televisivos y en los medios, no en la taquilla de aficionados, y que celebrarse sin público es seguramente la única manera de salvarlo.

La opinión de los alcaldes al respecto es unánime, según indicaron varios de ellos a L'Équipe. Todos ellos esperan importantes beneficios económicos, pero también una celebración popular. "Un Tour a puerta cerrada no es un Tour", asegura el concejal de Loudenvielle, localidad que acogería la llegada de la octava etapa, Noël Lacaze.

"Sería una carrera ordinaria. El Tour es una celebración, es todo lo que conlleva, es toda la estimulación que existe, es un inmenso júbilo social en el país. Un Tour a puerta cerrada no significa nada. No habría interés", argumentó.

Posición compartida por Michel Valla, alcalde de Privas, donde terminará la quinta etapa. "Ni siquiera es concebible hacerse a puerta cerrada en la medida en que compromete a las comunidades, compromete fondos públicos, con un retorno casi nulo. El Tour también está ahí por los recorridos por los que pasa, no es solo el duelo deportivo", apuntó.

El edil de Bourg-en-Bresse, Jean-François Debat, representante de la localidad por la que pasaría la etapa 19, cree que no tiene "mucho sentido" organizar una carrera de más de 3.500 kilómetros a puerta cerrada. "Me parece imposible", opinó.

En estos momentos, es una incógnita si se disputará, con normalidad o a puerta cerrada, o no se disputará el Tour. "En tiempos ordinarios, el Tour es una celebración. Si no pudiera tener lugar o si tuviera que posponerse, sería un rompecorazones para muchos, pero eso significaría que la situación sanitaria no lo hizo posible", apeló Debat.

"El Tour es un gran festival popular, necesita gente en las carreteras y todos deben poder divertirse", añadió el alcalde Daniel Spagnou, cuya ciudad de Sisteron será el escenario de una llegada y de una salida en la primera semana. "O lo hacemos como de costumbre, o no lo hacemos en absoluto", defiende.

Hinault, en contra y pesimista El bretón Bernard Hinault, segundo mejor ciclista de todos los tiempos (solo tras el belga Eddy Merckx) y toda una institución en el Tour –cinco victorias y dos segundos puestos entre 1978 y 1986–, está también en contra de la idea de que la Grande Boucle se celebre sin público, pero su principal temor es que no pueda celebrarse este año.

"Ahora mismo veo muy difícil que se celebre, creo que la enfermedad tendría que desaparecer en todo el mundo para que pudiera disputarse. A veces comparan esta situación con la de los Tour de posguerra. Pero no es lo mismo. Entonces, solo venían ciclistas de Europa. Ahora vienen de todo el mundo", afirma.

En cuanto a la presencia de público, es rotundo: "Si hay Tour, la gente va a querer ir a verlo y se dirán: 'Si pueden ir los ciclistas, nosotros también'. No tiene sentido hacerlo sin público".

La decisión se tomará a mediados de mayo, y Bernard Hinault intenta mostrarse optimista: "Celebrar el Tour sería una gran señal de esperanza para la población. Querría decir que la enfermedad ha desaparecido. Sería una gran noticia. Y los ciclistas lo disputarían con más ganas, y el público también tendría más ganas de ver la competición y dejar atrás los largos meses de confinamiento".

