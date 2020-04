Ferrer, pesimista con el regreso de los torneos en septiembre

tenis – El extenista profesional David Ferrer comentó ayer: "No quiero aventurarme a decir que a partir de septiembre se va a reanudar el circuito, pero ahora mismo no va a ser fácil desde mi punto de vista. Vivimos una situación de incertidumbre total. ¿Cómo se puede jugar si hay tenistas de todo el mundo y la curva del coronavirus no es igual para todos? Está bien que se trabaje y se busquen ideas para estar preparados y tener soluciones, pero veo complicado que este año pueda ser todo tan rápido".