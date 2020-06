BNC explora vías económicas

Pamplona – Pese a la incertidumbre económica que rodea al mundo del deporte, Basket Navarra quiere apostar por la continuidad del proyecto navarro que en 2007 inició para seguir soñando con el baloncesto navarro masculino.

El club trabaja actualmente en lograr sacar adelante el proyecto para la próxima temporada, para lo que todavía necesitarán cerrar acuerdos con patrocinadores que permitan elaborar una plantilla que pueda competir en LEB Plata y ya se verá si buscar nuevamente el ascenso a LEB Oro.

Después del parón de marzo, provocado por la pandemia de covid-19, Basket Navarra estuvo a la espera de saber si se reanudaba la competición, que finalmente se dio por finalizada para Basket Navarra en mayo.

A partir de entonces, el club ha estado buscando diferentes vías de financiación para la próxima temporada, primero con los patrocinadoes que ya tenía, unos acuerdos que están avanzados, ya que la mayoría de patrocinadores de los navarros han apostado por seguir adelante con el club la próxima campaña.

Sin embargo, Basket Navarra mantiene abiertas distintas formas de negociación para cerrar acuerdos con otros patrocinadores, nuevos que darían un incentivo económico, aunque no se descarta ninguna posibilidad, incluida la de que el proyecto no pueda salir adelante, pese a que no es la opción con la que se trabaja y es muy remota.

Hasta que Basket Navarra no cierre el apartado económico no empezará a hablar de la plantilla para la próxima temporada, por lo que los objetivos estarán condicionados por los ingresos que el club logre y cómo podrá diseñar la plantilla. Lo que sí quiere mantener Basket Navarra es el entrenador, y intención es apostar por Jordi Juste para la próxima campaña.

La competición se espera que se inicie el próximo mes de octubre, una fecha que todavía no es oficial, pero con la que trabaja la Federación Española de Baloncesto. La que el club navarro tiene fijada ahora es el 17 de julio, último día para presentar la inscripción de los clubes en LEB Plata.

La otra opción que se maneja desde Basket Navarra es la posibilidad de que quede vacante una plaza para LEB Oro la próxima temporada y que esta pueda llegar a ser para los navarros. Una situación que, pese a que ser la menos viable, podría darse, y en ese caso, el club estudiaría su viabilidad y posibilidades de inscribirse en LEB Oro.