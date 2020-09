Los cuartos del US Open van tomando forma

Azarenka ya está en cuartos del US Open.

El ruso Daniil Medvedev, tercer cabeza de serie, se impuso este lunes en tres sets seguidos por 6-4, 6-1 y 6-1 al estadounidense Frances Tiafoe, número 82 del mundo, para conseguir por segundo año consecutivo el pase a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.

El próximo rival de Medvedev, su compatriota Andrey Rublev, décimo cabeza de serie, no será tan cómodo como Tiafoe, después de que también alcanzó por segunda vez en los tres últimos años los cuartos de final tras ganar por 4-6, 6-3, 6-3 y 6-3 al italiano Matteo Berrettini, sexto preclasificado.

El enfrentamiento entre Medvedev y Rublev, de 22 años, será el cuarto, y el primero tiene marca perfecta de 3-0, todos conseguidos sobre superficie duras.

El austríaco Dominic Thiem, segundo cabeza de serie, venció este lunes con facilidad por 7-6 (4), 6-1 y 6-1 a la promesa canadiense Felix Auger-Aliassime, decimoquinto preclasificado, y pasó por segunda vez en tres años a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.

El próximo rival de Thiem, de 27 años, será otro joven de la nueva generación del tenis mundial, el australiano Alex De Miñaur, vigésimo primer cabeza de serie, quien venció al también canadiense Vaske Pospisil por 7-6 (8), 6-3 y 6-2.

Thiem y De Miñaur se enfrentarán por tercera vez, con ventaja de 2-0 para el tenista austríaco.

La búlgara Tsvetana Pironkova, que este lunes accedió por primera vez en su carrera a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos tras su regreso al tenis, dijo que la maternidad le ha ayudado a ser mejor deportista en todos los niveles.

La búlgara, que este lunes disputó un partido de casi tres horas, se medirá en cuartos de final con la exnúmero uno y tercera cabeza de serie, Serena Williams, que también fue madre, aunque en el 2017.

"Va a ser duro. He jugado contra Serena unas pocas veces y hasta ahora no he ganado", subrayó Pironkova, que dijo que pese a ello tiene muchas ganas de jugar el partido, que considera un "tremendo honor".

La veterana tenista bielorrusa Victoria Azarenka, número 27 del mundo, remontó un set en contra y venció este lunes por 5-7, 6-1 y 6-4 a la checa Karolina Muchova, vigésima cabeza de serie, para llegar por quinta vez, primera desde el 2015, a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.

Azarenka, de 31 años, que lleva una racha de invicta de nueve partidos consecutivos, incluidos los que le dieron el triunfo la pasada semana en el Premier 5 de Cincinnati, se enfrentaba por primera vez a Muchova.

La dos veces ganadora de Grand Slam y también dos veces finalista del Abierto, tendrá como próxima rival en los cuartos a la belga Elise Mertens, decimosexta cabeza de serie, que dio la sorpresa de la octava jornada al vencer en dos sets seguidos, 6-3 y 6-3, a la estadounidense Sofia Kenin, segunda preclasificada, y actual campeona del Abierto de Australia.