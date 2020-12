"Navidades hay muchas, vida solo hay una"

¿Qué tienen en común Nerea Pena, Patxi Puñal, Miguel Induráin, César Cruchaga, Oier Sanjurjo y Juan Martínez de Irujo? Aparte de su condición de navarros y de que son o han sido deportistas de elite, que este año no van a celebrar las navidades de una manera convencional. Por eso, los seis se han puesto de acuerdo para, con la ayuda del periodista Iñaki Redín, elaborar un vídeo que van a difundir a partir de hoy mismo a través de las redes sociales con el objetivo de concienciar a la sociedad navarra de que evite las comidas y cenas familiares con el objetivo de proteger a los mayores del riesgo de contagio de covid-19.

El ideólogo de la iniciativa es el excapitán de Osasuna, Patxi Puñal, que relata cómo se le ocurrió todo: "La historia empezó cuando le tuve que decir a mi madre que este año no nos íbamos a juntar en Navidad. Sabía que le apetecía que nos juntáramos y que se iba a disgustar, pero le dijimos que este año nada. El caso es que el martes pasado, después de esto, volvía en el coche de cazar e iba dándole vueltas a eso y a que habían subido los positivos. Además, hablando con amigos, uno me comentó que iban a juntarse con su madre porque les había dicho que prefería morirse de coronavirus que de pena; y otro, que también iban a cenar y a comer con su madre porque les había dicho que igual el año que viene estaba muerta. Como noté que tanta gente se va a juntar o tiene intención de hacerlo, pensé que, como los deportistas somos gente un poco relevante y se nos puede escuchar, podíamos hacer algo para sensibilizar un poco a la gente".

Argumenta Puñal que "parece que la gente no se da cuenta de lo que puede venir otra vez". "Hay personas que se están muriendo, nos van a cerrar otra vez la hostelería y hay mucha gente en el paro, ¿y te vas a juntar en Nochebuena y Navidad?", reflexiona el exfutbolista rojillo, que añade que desarrolló la iniciativa poniéndose en contacto con César Cruchaga, su excompañero en Osasuna, para plantearle la idea. "Me dijo que íbamos pillados de fechas, pero se apuntó", revela.

Ambos se pusieron a pensar en alguien a quien "liar" para que les echara un cable en la realización del vídeo e Iñaki Redín, periodista y en la actualidad director de Lacturale, fue el elegido. "Nos dio el OK, reunió el equipo necesario y luego me puse a contactar con el resto de deportistas", relata Puñal, que destaca la disponibilidad de todos ellos: "A los que he llamado son los que están".

"No sé si conseguiremos sensibilizar algo o no, pero lo vamos a intentar porque estamos hablando de poder salvar vidas", insiste Puñal, que confía en la notoriedad de todos los protagonistas del vídeo para que el mensaje cale en la sociedad navarra: "Creo que los que estamos hemos hecho disfrutar y sufrir a la gente, pero en cuanto salga la cara de Miguel Induráin la gente se va a detener para ver qué dice". El objetivo, evitar reuniones con familiares mayores en espacios cerrados para eludir el riesgo de contagios de covid-19. Así lo ve Puñal: "A veces se nos olvida lo que ha pasado y lo que puede pasar si nos juntamos. Se trata sobre todo de cuidar a nuestros padres y a la gente mayor. Pensamos que por juntarnos un rato no va a pasar nada, pero te puedes llevar a gente por delante e igual tienes un disgusto que no te lo perdonas en la vida. Ojalá el mensaje sirva para que alguno recapacite".

El expelotari Juan Martínez de Irujo, uno de los más laureados de la historia de la mano profesional, es otro de los protagonistas del vídeo que hoy va a ver la luz y coincide con las tesis de Puñal: "El tema de las navidades y el coronavirus está en boca de todos. Es un dilema porque fastidia no juntarte, pero este año no se puede y lo que queremos es concienciar un poco a la gente para que no demos pasos atrás". Para el expelotari de Ibero, el lema de esta campaña es claro: "Respetar a las personas mayores y protegerlas del covid".

Además de Puñal e Irujo, en el vídeo también participan César Cruchaga, exfutbolista de Osasuna: Oier Sanjurjo, actual capitán del conjunto rojillo; el pentacampeón del Tour de Francia Miguel Induráin; y Nerea Pena, casi recién regresada de Dinamarca tras disputar el Europeo con la selección española de balonmano. Todos se pusieron el pasado viernes a las órdenes de Iñaki Redín, que en tiempo récord reclutó al cámara Igor Urdániz y al sonidista Danel Ciáurriz para, "todo de manera altruista y comprometida", lanzar un mensaje que, a su juicio, queda muy bien resumido por la frase con la que el exciclista villavés cierra el montaje: "navidades hay muchas, vida solo hay una". "Cuando Puñal nos lo propuso, no nos lo pensamos dos veces porque vamos en la misma línea que ellos, ya que quieren transmitir una idea muy clara, que es la de no hacer el tonto en navidades", remata Redín.

