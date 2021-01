¿Veremos a Heurtel jugar en Arrosadía?

¿Se enfrentará el ENERparking Basket Navarra a uno de los mejores bases de Europa? Es una posibilidad que ha surgido después de que Thomas Heurtel (10/04/1989) haya sido apartado de la primera plantilla del Barcelona. Ante esta situación, el base francés podría empezar a entrenar y a competir con el Barça B, que milita en LEB Plata junto al ENERparking Basket Navarra. Así, uno de los mejores bases de Europa podría jugar con el filial culé en Arrosadía el próximo 6 de febrero en el partido correspondiente a la jornada 16.

El Barça B, que es el colíder de la categoría igualado a 10 victorias con el Hestia Menorca, daría un salto de calidad enorme con la llegada del base francés. De momento, Heurtel se encuentra trabajando en solitario para no perder su forma física y podría unirse a los entrenamientos del filial en los próximos días, según informan varios medios catalanes.

ruptura en estambul La ruptura entre el club y el jugador comenzó el pasado 22 de diciembre, en el vuelo de regreso del equipo desde Estambul. El club catalán prohibió a Heurtel subir al autobús que trasladaba a la plantilla al aeropuerto, dejándole sin transporte de vuelta a España por su supuesta negociación con el Real Madrid.

El Barça pensaba que el jugador negociaba con el Fenerbahce y le permitieron viajar a Turquía para cerrar la operación. Sin embargo, era el Real Madrid el que estaba detrás de la operación. El Barcelona se sintió traicionado y no le permitió fichar por el club blanco. El mercado de traspasos finalizó el pasado 6 de enero sin que Heurtel lograra una salida. Por ello, el francés seguirá vinculado a la entidad culé hasta el próximo verano, pero apartado de la primera plantilla como castigo. El jugador seguirá cobrando su salario íntegro y se entrenará con el filial, con el que podría llegar a jugar.

Tanto el director deportivo, Nacho Rodríguez, como el entrenador, Sarunas Jasikevicius, ya han comunicado al jugador que no cuentan con él para lo que resta de campaña y han fichado a Leo Westermann, procedente del Fenerbache, como sustituto.

Esta temporada, Heurtel había disputado 14 partidos, promediando 5,9 puntos por encuentro. El base francés lleva ya tres campañas en el club, al que llegó en 2017 procedente del Baskonia. Con el conjunto culé, ha logrado dos títulos de la Copa del Rey. Además, es habitual en la selección francesa, con la que ganó el Eurobasket en 2013.

El destino de Heurtel para la próxima campaña será presumiblemente el Real Madrid, al que podrá llegar como jugador libre el próximo mes de junio.

el precedente de tyrese rice No es la primera vez que el Barça utiliza el filial para solucionar una situación conflictiva en la primera plantilla. El propio Nacho Rodríguez envió en 2017 a Tyrese Rice al Barça B al no contar para el entrenador Sito Alonso y no encontrar ofertas para su salida. El estadounidense se entrenó con el filial y, meses después, se marchó a los Shenzhen Leopards de la Liga China tras rechazar otras ofertas.