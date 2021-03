Pau Gasol: "No soy el Pau de hace 10 años, pero tengo la misma ambición"

El jugador del Barça Pau Gasol ha asegurado este jueves en su presentación oficial que regresa al club, dos décadas después de su marcha a la NBA, con la misma "ilusión y ambición" y con el deseo de poder ayudar al equipo a conquistar la Euroliga, el único título grande que le falta en su palmarés, y confía en empezar "pronto" a ayudar al grupo en las pistas.

"Estoy muy ilusionado de poder sumar a este gran equipo que ya existe, que está en una gran línea, y ojalá pues ayudar a ganar la Euroliga, el título que me falta y una de mis grandes aspiraciones", aseguró en su presentación, en el Palau Blaugrana, acompañado de su familia.

Gasol aseguró estar "muy agradecido y contento" de vivir esta etapa y de "volver a casa". "Es un momento muy especial para mí. Se habló muchos años de si volvería. Hace 20 años me fui, he estado vinculado al club como embajador, trabajando con las fundaciones en conjunto, y ahora vuelvo como jugador", celebró.

Llega a un equipo que está en buen momento y, tras dos años sin jugar un partido oficial por su lesión en el pie, reconoce que debe ponerse a tono antes de marcarse una fecha de regreso. "No seré el mismo Pau que se fue hace 20 años, no soy el mismo Pau que hace 10 años, pero creo que soy un jugador especial y espero aportar cosas únicas al equipo y al club", se sinceró.

En cuanto a ese regreso, no tiene fecha, pero espera que sea "pronto" por ser lo que "todos" desean. "Si todo sigue como hasta ahora, tenemos una idea. Pero no nos hemos cerrado en un partido en sí. Ayer fue un buen entrenamiento, con exigencia alta, y veremos cómo pasa esta semana para concretar más esa fecha o partido en el que tendría sentido volver a la pista. Espero que sea pronto, pero es importante que yo coja ritmo para poder aportar momentos de calidad en partidos importantes", argumentó.

"Estoy trabajando bien, progresando bien, siguiendo el plan que marcamos de inicio. Tengo buenas sensaciones, contento de dónde estoy. No me hago muchas ilusiones, pies en el suelo, pero vamos por buen camino. Hace unos días que veo la luz (al final del túnel), con ganas de volver a la pista y competir", reiteró.

Tampoco dejó claro si, en caso de poder ir a los Juegos Olímpicos de Tokio este verano, se retiraría o seguiría un año más en activo. "Vuelvo con la misma ilusión y ambición con la que me fui hace 20 años, tengo ganas de disfrutar y de hacerlo bien. No quería que mi etapa como jugador terminara con una lesión que es bastante grave y que retira a muchos jugadores que la tienen. Quería terminar ayudando, jugando, y por ello estoy aquí", comentó.

"No descarto nunca nada en la vida. Las circunstancias son las que son, no son ideales, pero intentaremos disfrutarlas. Me centro en el día a día, en el entrenamiento de esta tarde, y luego el siguiente. Y así seguiré hasta final de temporada y tomaré las decisiones en función de cómo esté. Hablar de la siguiente temporada es algo prematuro", concluyó al respecto.

Por su parte, el presidente del club, Joan Laporta, también empujó a Pau a luchar por esa Euroliga. "Con tu regreso continúa tu historia, que es una bonita historia. Has ganado dos anillos de la NBA, has ganado medallas mundiales y olímpicas, has ganado Ligas, pero te falta un título y todos sabemos cuál. Con tus compañeros, con Saras, con toda la estructura del club, estoy seguro de que continuaréis haciendo historia", auguró.

"Tenemos un club polideportivo que es el mejor del mundo, con jugadores referencia en todas las secciones. Ahora tenemos el honor de tener de nuevo a Pau Gasol, una referencia excelente. Gracias por hacer barcelonismo en Estados Unidos, te hemos seguido y emocionado. Gracias por volver a casa, por volver a defender de nuevo tu camiseta", se sinceró Laporta.