Fernando alonso: “Ha ido mejor de lo esperado”

barcelona – Fernando Alonso (Alpine) saldrá noveno en el Gran Premio de Baréin, el primero de su retorno a la categoría tras dos años de ausencia y destacó que la clasificación le fue "mejor de lo esperado" al conseguir entrar entre los diez primeros.

"Muy contento, todo el fin de semana ha sido difícil, tenía poca confianza en la parte trasera, hemos trabajado en el setup pero no ganaba confianza, y los neumáticos, ese pico que tienen en la primera vuelta, no lo entiendo al cien por cien, pero ha ido todo muy bien, mejor de lo esperado", explicó a DAZN F1. "Me toca una carrera de muchas cosas por primera vez: la salida, la primera curva, la degradación de los neumáticos, hacer los pit stop (cambios de neumáticos), que una cosa es entrenar y otra hacerlo en carrera. Voy a vivir muchas cosas de nuevo y tengo ganas de hacerlo", aseguró. "Voy a intentar hacerlo lo mejor posible".