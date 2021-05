La navarra June Kintana, baja para la Copa de Europa tras dar positivo en coronavirus

June Kintana Larraza (12/4/1995) no podrá viajar con la selección española de atletismo a la Copa de Europa de lanzamientos tras dar positivo en la prueba PCR previa a la competición. La lanzadora de Bakaiku, residente en León –donde entrena habitualmente– dio positivo por coronavirus hace 3 semanas. Después de superar el periodo de aislamiento correspondiente, Kintana había vuelto a entrenar con normalidad y estaba en perfectas condiciones para competir en Croacia. Sin embargo, este lunes ha vuelto a dar positivo en la última PCR, lo que le impide competir en el Europeo casi un mes después de superar la enfermedad.

Así, el único representante navarro será Manu Quijera Poza (13/1/1998), que competirá en la prueba de jabalina el próximo sábado 8 de mayo junto a Odei Jainaga. Además, la entrenadora de Manu Quijera, Idoia Mariezkurrena, acudirá como jefa de la selección española.

La responsable de la selección ha lamentado la inesperada baja de última hora de June Kintana. "Ha sido un palo muy duro. Todos teníamos la esperanza de que pudiera dejar atrás por fin el tema de la covid. Era ya la tercera PCR que se hacía y en la anterior ya le habían dicho que le faltaba poquito. Para la Copa de Europa, no le sirve con demostrar con una serología que está bien. Hace falta una PCR negativa, ha dado positivo y no podemos tramitarlo de otra manera. Se ve que la carga vírica de esta cepa dura un poco más y que hace falta más tiempo. Nos habíamos hecho todos ilusiones de que a la tercera ya estuviera bien, pero no ha sido posible", explica Mariezkurrena.