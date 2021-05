El VI Half Triatlón Pamplona reunirá este sábado a más de 700 participantes

El VI Half Triatlón Pamplona se disputa este sábado con más de 700 atletas inscritos y constará de 1,9 kilómetros de natación en el embalse de Alloz, 74 kilómetros en bicicleta hasta Pamplona y 17 kilómetros de carrera a pie, principalmente por calles peatonales y parques.

La principal novedad, además del protocolo Covid establecido, está en la meta, ubicada en el parque de Antoniutti en lugar de en la plaza del Castillo, como en ediciones anteriores.

La concejala delegada de Servicios Sociales, Acción Comunitaria y Deporte, María Caballero, y el director de carrera del Half Triatlón Pamplona, Juan Cruz Arguiñáriz, han presentado este jueves en rueda de prensa esta competición internacional, que se retoma tras la suspensión del pasado año motivada por la pandemia del Covid-19.







Será la primera prueba de la Copa de España de Triatlón de Media y Larga Distancia y, además, será el Campeonato Navarro de Media Distancia. Los clubes Saltoki Trikideak y Kirol Trikua Elkartea, la Federación Navarra de Triatlón y la Federación Española de Triatlón organizan esta prueba, con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra.

La participación se ha debido reducir a la mitad respecto a ediciones anteriores, debido a la normativa Covid. Un 70% de los 700 triatletas que competirán viene de fuera de Navarra, de toda la geografía nacional, y un 10% del extranjero, de países como Francia, Canadá, Reino Unido o Portugal. Entre otros, participarán el campeón de 2019, Eneko Llanos, el ganador de 2018, Cristobal Dios, o el ganador de tres Half Triatlón Pamplona, Gustavo Rodríguez, en categoría masculina élite y Sara Loher, ganadora en 2018, Aída Valiño o Laura Gómez, en categoría femenina élite.

La prueba se desarrolla a tráfico abierto y, por ello, se cuenta con el apoyo de la Policía Foral y la Policía Municipal de Pamplona, así como con personal voluntario de la organización. Una veintena de agentes de la Policía Municipal velarán por el buen desarrollo de la prueba en Pamplona, bajo la coordinación del Centro de Control de Policía Municipal (CECOP).

En total, la organización de este evento involucra a más de 500 personas. Este VI Half Triatlón Pamplona cuenta con un presupuesto de 130.000 euros.

UN TOTAL DE 93 KILOMETROS DE "ESFUERZO MAXIMO"

La competición comenzará a las 13.30 horas en el embalse de Alloz, con salida lanzada o rolling start, según establece el protocolo Covid. La prueba de natación consta de una vuelta de 1,9 kilómetros a un circuito señalizado con boyas de color rojo. El área de transición 1 estará en el camping de Aritzaleku en el propio embalse. Allí realizarán el primer cambio para coger la bicicleta e iniciar los 74 kilómetros que les llevarán hasta Pamplona.

El recorrido propuesto es un recorrido mixto de carretera bastante rápido, con algunos repechos, pero sin puertos de montaña. Habrá dos puntos de avituallamiento, en los kilómetros 20 y 54. Será avituallamientos de autoservicios.

El personal voluntario en esas zonas no entregará nada, serán los propios triatletas los que recogerán los productos y los que desecharán en los contenedores lo que consideren oportuno. De Artizaleku se dirigirán hacia Abárzuza para tomar después la carretera hacia Villatuerta y seguir el recorrido por la vía paralela a la autovía pasando por Cirauqui o Mañeru.

A la entrada de Puente la Reina girarán a la izquierda para continuar por Artazu, Belascoáin, Ciriza y Echauri. Se acercarán a Pamplona rodeando la planta de Volkswagen, atravesando el polígono industrial de Landaben y después, por Miluce, la carretera del cementerio, Trinitarios y las calles Taconera y Bosquecillo llegarán al parque de Antoniutti, donde está la segunda área de transición.

Serán 17 kilómetros de carrera a pie, con dos vueltas a un recorrido de 8,5 kilómetros. Habrá tres avituallamientos de sólido y líquido en cada vuelta, también de autoservicio, sin que se pueda salir con productos de la zona delimitada para ese avituallamiento.

En esa carrera a pie, la mayor parte por zonas peatonales, se atravesará el parque de la Taconera, el paseo de Ronda, el paseo del Redín, la Ronda Barbazana, el parque de la Tejería, el parque de Aranzadi, el parque del Runa y la calle Taconera para llegar a la meta final, de nuevo, en el parque de Antoniutti.

PROTOCOLO COVID

La prueba cuenta con un protocolo Covid de obligado cumplimiento, que abarca desde cuestiones de organización a aspectos puramente deportivos como los avituallamientos. En todo momento, los participantes deberán ir con la mascarilla puesta hasta el momento del inicio de la prueba. Cuando se vaya a proceder a la salida de la natación, cada triatleta deberá desechar la mascarilla en los contenedores que habrá en la zona. Una vez pasada la línea de meta, se les entregará igualmente una mascarilla.

Se han establecido dos sedes blindadas, tanto en la salida como en la meta, donde solo podrá acceder personal acreditado y participantes. Una vez dentro de la sede blindada en el camping de Aritzaleku ya no se podrá salir de la misma. Igualmente, una vez pasada la línea de meta habrá que recoger las bicicletas y las bolsas y abandonar la sede lo más rápidamente posible para evitar aglomeraciones. No estará permitido el acceso a las sedes por personal no autorizado y acreditado. Habrá puntos de gel hidroalcohólico tanto en Pamplona como en Aritzaleku a disposición de los atletas participantes. En todo momento, se deberá mantener la distancia social de 1,5 metros.

CARTEL DEL EVENTO

Además, se extremarán las precauciones en la recogida previa de dorsales, en la entrega de documentación o en el traslado del material. Las transiciones no se realizarán en carpas cubiertas como en años anteriores. Debido al protocolo Covid tampoco habrá servicio de masajistas ni servicio de duchas.