El sueño se desvanece

BM Bolaños18

Gurpea Beti Onak19

VINO Dª BERENGUELA BM BOLAÑOS (8+10) María Castro (portera), Itziar Martínez (3), Vicky González (1), Nazaret Gracia, Odalys Escalona (2, 1p), Danae Miranda (5) y Danilza Liranzo –siete inicial–. Carmen Arroyo (1), Mariado Aranda (1), Marina Fuentes, Lucía Gómez-Calcerrada (2), Mariaje Sánchez, Raquel Beltrán (3), Naiara Rubira, Alba Sobrino, Carmen García y Elena Serrano.

GURPEA BETI ONAK (11+8) Olaia Luzuriaga (portera), Adriana Mallo (3), Naiara Retegui, Marta Jaqués (3), Leire Lasheras (1), Itsaso Zulaika (2) y Macarena Sans (4, 1p) –siete inicial–. Eider Hernández, Nahia Legorburu (2), Anne Barandalla, Nerea Aniz, Jaione Etxeberria, Aileen Ripa, Jennifer Rivero, Valeska Lovera (2) y Lucía Zamora (2).

Marcador cada cinco minutos 0-2, 3-4, 4-7, 6-8, 7-9 y 8-11 (descanso); 10-12, 13-12, 13-15, 14-15, 16-16, 17-19 y 18-19.

Árbitros Juan Mª San Martín y Álvaro García Vico. Excluyeron por las locales a Odalys Escalona, Mariaje Sánche, Itziar Martínez y Mariado Aranda; y a las visitantes Aileen Ripa y Valeska Lovera. Descalificaron en el m.15 a la navarra Eider Hernández.

Pabellón Macarena Aguilar de Bolaños de Calatrava. En el partido de ida, en Villava-Atarrabia, el resultado fue de 21-23. Asistió al encuentro el presidente de la Federación Española de balonmano, Francisco Blázquez.

pamplona – Fin. Hasta aquí. El Gurpea Beti Onak ya no luchará más esta temporada por ascender a la elite. Por el sueño por el que ha peleado durante toda la campaña. Por su objetivo principal. Las navarras quedaron eliminadas ayer en un pabellón guerrero, el Macarena Aguilar. En la pista de un rival, el BM Bolaños, que hizo valer la renta de dos goles obtenida en la ida en Villava-Atarrabia (21-23) y por la que, gracias a ella, continuará en la lucha por jugar el próximo curso en la Liga Guerreras Iberdrola.

Las de Miguel Etxeberria ganaron por 18-19, pero no fue suficiente. En un partido con un final que, como dice el tópico, no fue apto para cardiacos. A falta de cinco minutos aún tenían en su mano el pase, vencían por 17-19, pero no hubo manera de desatascar. Las intervenciones de Olaia Luzuriaga –sensacional durante todo el encuentro– no apaciguaron los nervios. En la portería contraria, María Castro hacía bueno el 18-19 que ponía Danae Miranda y, con sus paradas, echaba por tierra el sueño navarro.

Esta vez fue un enfrentamiento igualado, disputado, cargado de nervios por ambos lados y que, de nuevo, el Gurpea se llevaba al bolsillo en el descanso. En esta ocasión por tres goles, 8-11, que alimentaban la esperanza de la remontada. Un resultado que se fraguó en una primera mitad de concentración, entereza, fortaleza defensiva. De nuevo una 6/0 aguerrida, abierta por momentos para tratar de neutralizar a la potente primera línea de Bolaños, y que hizo mella en las castellano-manchegas. Arrancaba bien, con un 0-2, pero sus rivales también se jugaban mucho, por lo que no dejaron que el Beti Onak se fuese en el marcador. Aunque bien dirigidas por Macarena Sans, a las navarras les faltó ayer el lanzamiento exterior de Valeska y, para colmo, en el m.15 se quedaron sin Eider Hernández –máxima goleadora en la ida– tras ser descalificada al impedir el contragolpe de Danae Miranda. Con estos contratiempos hubo que lidiar y el Gurpea, sustentado en su defensa y en una inconmensurable Luzuriaga, se iba con ventaja al descanso.

Sin embargo, al igual que en la ida, no pudo retener su renta. Las adversidades se incrementaron cuando se quedó sin Adriana Mallo, que se tuvo que retirar en el m.36 lesionada. Perdía así otro activo en el ataque.

Por momentos, era el Beti Onak el que se adelantaba. Por otros, era Bolaños quien ataba en corto la faceta ofensiva navarra. A falta de 10 minutos, la igualdad era máxima (16-16) y Lucía Zamora y Marta Jaqués supieron romperla a su favor (17-19). Pero Danae Miranda con su gol y María Castro con sus paradas acabaron con el sueño del Beti Onak. Aun así, nada que reprochar.

fase de ascenso

sant quirze y lanzarote pasan

Hoy, turno del Grafometal. El Handbol Sant Quirze de la navarra Nerea Gil y el Lanzarote Zonzamas solventaron ayer también sus respectivas eliminatorias y disputarán la fase final para el ascenso, donde hay en juego dos plazas. El Sant Quirze fue capaz de remontar un 29-27 adverso de la ida ante el BM Sanse y venció ayer en su feudo por 29-26, lo que le dio el pase a la siguiente ronda. En cuanto al Lanzarote, tras perder en la ida por 26-25, ganó 31-29 al Sant Vicenç. Aún queda por decidirse la última plaza para esta fase. El Grafometal La Rioja del técnico navarro Manu Etayo defiende hoy el 24-25 de la ida, en casa, ante el Rodríguez Cleba.