Redding hace historia en Navarra

El británico Scott Redding con su Ducati Panigale V4 pasará a la historia como el primer ganador de una carrera del WorldSBK en el circuito de Navarra en Los Arcos, que por primera vez acoge un fin de semana de esta competición internacional de la máxima categoría del motociclismo con motos derivadas de serie. Con unas condiciones muy complicadas por la temperatura ambiente y también en el asfalto, la carrera fue casi más un desafío físico y una competición de supervivencia, con pocas batallas cuerpo a cuerpo que tantas veces esta categoría suele ofrecer. Los neumáticos cayeron terriblemente desde mitad de carrera lo que deleitó a los aficionados con largas derrapadas, pero que a más de uno, incluido el líder del campeonato Rea casi le cuesta irse de vacío en esta primera carrera del fin de semana.

Redding que salía desde la segunda posición en parrilla se puso en cabeza pero fue rebasado antes del final de la primera vuelta por la Kawasaki de Rea. Éste sin embargo no logró abrir hueco y en la sexta vuelta y en la muy técnica primera curva en subida que tiene el Circuito de Navarra, Scott Redding logró hacer valer la tracción de su Ducati para ponerse de nuevo en primera posición que ya no dejaría hasta pasar la bandera de cuadros. Rea intentó apretar pero tuvo un par de errores en la complicada curva nueve y se dedicó a gestionar por su parte la distancia con el tercer clasificado el turco Toprak Razgatlioglu que a su vez es su inmediato perseguidor en la clasificación general del campeonato. No fue mala carrera para Toprak, ya que aunque cedió cuatro puntos con el líder Rea en la lucha por el título, no hay que olvidar que salía desde la octava posición y éste podio es casi a lo máximo que podía aspirar.







Decepcionante papel de los pilotos españoles. Los ex mundialistas de moto GP Álvaro Bautista con Honda y Tito Rabat con Ducati no tuvieron su día y mientras Bautista sufría una caída fruto de la complicada situación con las gomas, Tito no pudo pasar de la decimosegunda posición, muy lejos de lo que se esperaba de él.

Con estos resultados, Scott Redding que lleva dos victorias seguidas se coloca a 45 puntos del líder Rea. Pueden parecer mucho, pero no olvidemos que cada fin de semana se disputan tres carreras por lo que recuperar o perder puntos no es tan complicado. A la contra de los últimos años donde Rea ha dominado con manos de hierro, esta temporada va a tener que dar todo lo que tiene, porque ya son dos, Toprak y Scott los que están al acecho. Además esta semana se ha anunciado que el ganador de ayer sábado Redding deja Ducati en 2022 para pasar a liderar el proyecto de BMW. Seguro que quiere dejar la marca italiana con el mejor sabor de boca.

Todos estos aspectos dejan un interesantísimo panorama para domingo en Los Arcos. Con temperaturas previstas cuatro o cinco grados más frescas y habrá que ver cómo responden de nuevo motos y pilotos a estas nuevas condiciones y que ajustes pueden hacer durante esta noche.

Hoy se disputarán dos carreras de WorldSBK: La Superpole Race, carrera al sprint de tan solo 10 vueltas y la segunda carrera tradicional, a 23. Programa completo para un día que promete muchas emociones en el Circuito de Navarra.

Carrera 1

RESULTADOS WORLDSBK

1. Scott Redding (Ducati)37:50.793

2. Jonathan Rea (Kawasaki) a 2.519

3. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) a 5.894

4. Andrea Locatelli (Yamaha) a 9.405

5. Alex Lowes (Kawasaki) a 16.219

6. Tom Sykes (BMW Motorrad) a 20.600

7. Michael van der Mark (BMW)a 24.158

8. Axel Bassani (Ducati) a 26.497

RESULTADOS WORLDSSP

1. Dominique Aegerter (Yamaha)34:10.291

2. Steven Odendaal (Yamaha)a 4.425

3. Luca Bernardi (Yamaha)a 5.074

4. Jules Cluzel (Yamaha)a 6.124

5. Federico Caricasulo (Yamaha)a 6.674

6. Randy Krummenacher a 10.729

ASí queda el mundial

SUPERBIKES (WORLDSBK)

1. Jonathan Rea (Kawasaki) 286 pts

2. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 279

3. Scott Redding (Ducati)241

4. Alex Lowes (Kawasaki) 154

5. Michael Ruben Rinaldi (Ducati)141

6. Garrett Gerloff (Yamaha)134

7. Andrea Locatelli (Yamaha)132

8. Tom Sykes (BMW)131

SUPERSPORT (WORLDSSP)

1. Dominique Aegerter (Yamaha)232 ptos

2. Steven Odendaal (Yamaha)190

3. Philipp Oettl (Kawasaki)146

4. Luca Bernardi (Yamaha)134

5. Manuel González (Yamaha)120

6. Jules Cluzel (Yamaha)113

7. Randy Krummenacher (Yamaha)77

8. Federico Caricasulo (Yamaha)71

el programa

HOY

Warm Up WorldSBK09:00-09:15

Warm Up WorldSSP09:25-09:40

Carrera Tissot Superpole WorldSBK11:00

Carrera 2 WorldSSP12:30

Carrera 2 WorldSBK14:00