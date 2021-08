Contra el viento y las cuestas

Gran ambiente en Aoiz para acoger la 22ª edición de la Cross de la Costrada, que comenzó a las 18.00 horas con la salida de las categorías inferiores, para dar paso a las 19.15 horas a la carrera absoluta, en la que ganaron Íñigo García en masculino y Maialen Gurrutxaga en femenino.

El recorrido de la presente edición constaba de tres vueltas al pueblo, haciendo un total de 6 kilómetros en un terreno sin demasiado desnivel. Los cadetes, sin embargo, completaban una vuelta, haciendo una suma de dos kilómetros hasta cruzar la línea de meta.

En esta categoría el campeón fue Xabier Moreno, de 14 años, que afirmaba que su intención era "seguir el ritmo a los adultos". No obstante, "cuando he visto que iban tan fuerte, además de que había una cuesta grande que me ha matado, he tenido que moderar un poco la velocidad", añadía el campeón cadete.

En cuanto a la categoría absoluta masculina, el ganador de la tarde fue Íñigo García. "La carrera ha estado muy bien. Con esto de la pandemia llevaba sin correr desde principios de julio. Ahora me estoy preparando para el Campeonato Navarro de 10 kilómetros y para el de España en Badajoz, así que esta prueba me ha venido muy bien para seguir entrenando. La carrera ha estado muy igualada y la he disfrutado mucho. De las carreras en las que he corrido después del covid, esta es en la que más ambiente ha habido", comentaba el corredor del Beste Iruña.

La fondista más rápida en traspasar la línea de meta fue Maialen Gurrutxaga. "Me he encontrado bien y la carrera me ha parecido muy bonita. No es que me haya preparado para esta fecha, pero sí que he estado corriendo durante el verano", analizaba la ganadora en categoría absoluta femenina.

Por otra parte, Oier Goñi, organizador y participante de la Cross de la Costrada, quiso manifestar su gratitud con el evento. "Ha sido uXna carrera preciosa, pero entre el viento en contra y el recorrido, lo cierto es que se ha hecho dura. La pena es que no hayamos podido celebrarla en su fecha correspondiente, que suele ser justo antes de las fiestas de Aoiz", comentaba Oier Goñi con gratitud.

Clasificaciones

Absoluta masculina

1. Íñigo García Gabari0:19:16

2. Íñigo Macias Cipriain0:19:39

3. Asier Estarriaga Navarro0:19:50

4. Denis Lorda Diaz0:20:05

5. Unai Pérez Sánchez0:20:16

6. Xabier Férnandez Font0:20:21

7. Iban Iriarte Argaia0:20:50

8. Óscar Primo Huarte0:21:05

9. Víctor Garate Lacasta0:21:14

10. Rubén Morillo Sánchez0:21:23

11. Xabier Satrústegi García0:21:41

12. Alfonso Amezcua Zabalza0:21:59

13. Imanol Abete Urrutia0:22:24

14. Oier Goñi Salvador0:22:27

Absoluta femenina

1. Maialen Gurrutxaga Pérez0:25:24

2. Rita Jiménez Beroiz0:26:15

3. Irune Alvar Espatolero0:27:35

4. Mentxu Rota Erdozain0:27:54

5. Maddi Ziaurritz Villaba0:29:17

6. María Gorricho Pejenaute0:29:39

7. Nazareth Torres Molina0:30:12

8. Leire Zunzarren Avelino0:34:50

9. Nerea Villanueva Aldaia0:39:49

