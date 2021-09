Alexis Fuentes: "El arbitraje navarro está haciendo un gran trabajo"

El baloncesto navarro tendrá esta temporada un árbitro en LEB Plata y LF Challenge; un referente que tiene que servir a ayudar a captar nuevos jóvenes para la Escuela

Pamplona – El baloncesto navarro vive una importante renovación en los últimos meses. Referentes navarros dejan paso a las jóvenes promesas en todos los ámbitos. Una de esas figuras emergentes es Alexis Fuentes. El colegiado navarro comenzó en 2010 a arbitrar por las pistas de la Comunidad foral y ahora la Federación Española de Baloncesto ha decidido que dé un paso más y ascienda a arbitrar en categorías nacionales (LEB Plata y Liga Femenina Challenge). Fuentes se convierte así en el referente para un grupo de colegiados navarros que intenta retomar el vuelo tras haber sufrido un importante descenso con la pandemia.

¿Cómo recibió la noticia?

–Me llamó Carlos González (presidente del Comité Navarro de Árbitros de baloncesto) justo antes de que saliesen las listas. Cuando vi la llamada estaba acojonado. Lo primero que pensé es "a ver qué he liado". Me dijo que me sentase que tenía que contarme algo y me contó que había ascendido. No podía creérmelo, me quedé totalmente sorprendido.

Cuéntenos su trayectoria.

–Entré en la escuela en 2010. Un 30 de enero fue mi primer partido. A partir de ahí, mucho trabajo, empaparme de baloncesto. Yo había jugado, pero era un jugador mediocre y lo dejé. Estuve unos años desconectado del baloncesto. Un día me dijo Joaqui Urdánoz, responsable del área de árbitros y licencias de la Federación Navarra de Baloncesto, que por qué no me ponía a arbitrar y le hice caso.

¿Qué consejos le daría a un joven árbitro o a uno que se está pensando comenzar para llegar a las categorías que ha llegado usted?

–Te tiene que gustar el baloncesto y el arbitraje. Ambas dos son imprescindibles. Tienes que disfrutar pitando a cualquier categoría y tener paciencia. Si piensas que arbitrando a pequeños te aburres, vas mal. Hay que leer el reglamento, hay que ir a ver a otros arbitrar...

¿Qué formación ha recibido por parte de la FNB?

–Se suele hacer un curso a principio de temporada, ahí se da las primeras nociones, se refuerzan aspectos y luego también se realizan entrenamientos, como cualquier otro deportista.

Además de formarse viendo partidos, ¿ha hecho cursillos on line o presencial?

–Cuando empecé no estaban muy avanzadas las nuevas tecnologías, pero ahora es más fácil que al que le guste pueda apuntarse a cursillos de la FEB, por ejemplo.

En Navarra no hay muchos árbitros que piten más de una década...

-Y estoy más ilusionado que nunca, como un niño con zapatos nuevos.

Ha tenido mucha constancia...

-He tenido todo el tiempo para dedicarme al baloncesto. Estoy preparando unas oposiciones mientras, pero le dedico el mayor de los tiempos al basket. En casa casi me echan (se ríe). Es lo que quiero hacer.

¿Cuál es su meta?

-Llegar hasta la liga EBA era un deseo, pero no me veía capaz, sinceramente. Siempre soy prudente, pero bueno, ahora he ascendido a Plata y quién sabe qué pasará en el futuro. Trabajaré duro.

¿Cuál es la salud del arbitraje navarro?

-En los últimos años se ha hecho un muy buen trabajo. Estamos en buena línea. Tenemos mucho feedback entre los árbitros y el Comité.

¿Cree que puede haber más de un árbitro navarro en Leb Plata o más arriba?

-Sin duda. El que se lo curra y trabaja en la pista, llegará hasta donde estoy yo y más, seguro, no tengo dudas.

La pandemia ha dado un golpe duro a la Escuela de Árbitros.

-Cuando yo entré había más gente, está claro. Últimamente por temas de estudio o trabajos a los jóvenes les cuesta entrar y, sobre todo, permanecer. Me preocupa esa falta de constancia. No sé si se creen que van a subir más rápido. Hay que currárselo.

¿Y qué consejos les daría para tener esa constancia?

-Que si les gusta, apuesten por ello. Que, si he llegado yo, pueden hacerlo ellos también. Que lo intenten, que les gustará.

Federación Navarra

Curso de arbitraje, esta semana

A partir del lunes. El curso que celebra esta próxima semana va dirigido a todas aquellas personas que sientan interés en el tema del arbitraje de baloncesto, bien porque colaboran en sus clubes y quieran adquirir o ampliar sus conocimientos, o bien porque estén interesados en formar parte de la ENaB como árbitros federados. Es un curso de tres días en el que se explican de una manera resumida las principales reglas, normas en los JDN y de la propia ENaB. Este curso es imprescindible para poder formar parte de la ENaB.