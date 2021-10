El Osés Construcción, arrollado

Pacisa Alcobendas 90

Osés Construcción 61

PACISA ALCOBENDAS Rodríguez (4), Howard (11), Togores (4), Seilund (24), De Sousa (13). También jugaron: Moix, Preetzmann (10), Francisco (3), Gutiérrez (10), Mata (6), Figueroa (3), Ferreiros (2).

OSÉS CONSTRUCCIÓN Cabrera (4), Rosemeyer (8), Arregui (12), Echeverria (4), De Barros (17). También jugaron: Marcos (3), Ujevic (4), Vicente (2), Santibáñez (3), García, Vázquez, Faussurier (4)

Parciales 25-24, 23-9 (48-33), 22-14 (70-47) y 20-14

Árbitros Marc García Santos y Marcos Fuentes León. Sin eliminadas

Pabellón Antela Parada. 200 espectadores.

alcobendas (Madrid) – El Osés Construcción perdió su condición de invicto ante un Pacisa Alcobendas que afrontaba el choque crecido tras su victoria el martes ante el Barça. Las navarras, que empezaban el encuentro ganando, aguantaron la avalancha de juego de las locales durante el primer cuarto, pero en el segundo se mostraron incapaces de frenar el potencial ofensivo de las madrileñas y ya no se recuperaron.

El equipo navarro saltaba con buen pie a la cancha y firmaba dos triples que colocaban el 0-7 en el marcador, pero las locales reajustaban su defensa y se encomendaban al acierto de De Sousa para remontar (12-9). A partir de ahí empezó el toma y daca y las idas y venidas fueron una constante hasta el 25-24 del minuto 10.

En el segundo cuarto, Pacisa Alcobendas cortó las vías de penetración del rival, que sufría mucho para mantener el balón y apenas conseguía finalizar sus ataques, lo que se tradujo en un parcial de 23-9 (48-33), que ponía muy cuesta arriba el partido para las navarras.

Las cosas no mejoraron en el tercer cuarto y aunque Osés Construcción apretaba en defensa, el acierto de las locales desde la línea de tiro exterior le impedía recortar diferencias.

Ni las rotaciones, ni los cambios de defensa, nada funcionaba en las filas de un equipo visitante que se veía claramente superado en todas las facetas del juego por su rival, que con un nuevo parcial de 8-4 dejaba el marcador en 70-47 y el encuentro sentenciado a falta del último cuarto.

No hubo sorpresas ni remontadas épicas, y en los últimos diez minutos de partido Osés Construcción Ardoi apenas tuvo recursos para mantener el tipo y no dejarse llevar, aunque no pudo evitar que las locales aumentasen un poco mas su ventaja hasta los 29 puntos finales.

LF CHALLENGE

Barça-Hierros Díaz83-46

Raca Granada-Paterna81-55

Alter Enersun-Mataró68-51

Real Canoe-Joventut54-65

Lima Horta-Azkoitia Azpeitia75-69

Pacisa Alcobendas-Osés Construcción90-61

Estepona-Celta ZorkaHoy 11.30

Hozono Jairis-ZamoraHoy 12.00

J G P PF PC PT 1. Barça 5 4 1 348 276 9 2. Alcobendas 5 4 1 357 338 9 3. Zamora 4 4 0 351 251 8 4. Raca Granada 5 3 2 337 278 8 5. Paterna 5 3 2 291 301 8 6. Hierros Díaz 5 3 2 291 307 8 7. Alter Enersun 5 2 3 316 315 7 8. Osés Ardoi 4 3 1 231 242 7 9. Joventut 5 2 3 310 341 7 10. Celta Zorka 4 2 2 259 256 6 11. Estepona 4 2 2 258 271 6 12. Real Canoe 5 1 4 324 364 6 13. Lima Horta 5 1 4 302 343 6 14. Azkoitia Azpeitia 5 1 4 289 352 6 15. Hozono Jairis 3 2 1 204 158 5 16. Mataró 5 0 5 247 322 5

PRÓXIMA JORNADA

Osés Construcción-Barça