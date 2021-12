Vuelve la tradición de la San Silvestre a Navarra, pero con cautela

El calendario del atletismo navarro recupera hoy una de las citas más ilustres para finalizar el 2021: la San Silvestre. Tras un año de ausencia, los clubes han decidido volver a organizar la clásica carrera que pone fin al año. Si en 2019 fueron más de 50, este año serán 27 pruebas las que se celebren. No obstante, también van a estar marcadas por la pandemia.



Dos años han pasado desde que más de cincuenta localidades organizaran las últimas San Silvestres. El covid, que ya suspendió la edición de 2020, marcará la prueba allá donde se celebre ya que todas están sometidas a las medidas de seguridad en un momento en el que los contagios se superan cada día.



Las calles de 26 municipios navarros –en Pamplona se celebra una por el centro y la de Buztintxuri– verán de nuevo a los atletas y a aquellos que se toman la carrera como una tradición y lucen sus mejores disfraces para la ocasión. Y eso en las localidades en las que se va a correr, porque Burlada, Estella, Cortes, Lerín, Santesteban, Villatuerta y Arróniz han decidido suspender sus carreras debido a la situación sanitaria.



Tan solo las carreras con más de mil inscritos –Pamplona, Olaz y Tudela– han tenido que presentar una autorización y elaborar un protocolo con medidas. Las demás deberán seguir las recomendaciones que publicó ayer el Instituto Navarro del Deporte (IND).





FAQ NUEVA NORMALIDAD DEPORTE (Navarra) 30 de diciembre de 2021



Actualizado el documento de Preguntas Frecuentes (FAQ) sobre la práctica de actividades físicas y deportivas en la nueva normalidad.https://t.co/x809Z0GhRl pic.twitter.com/5UT8ASjh6E — Deporte - Kirola (@deporte_na) December 30, 2021

Recomendaciones



Protocolo en Pamplona

Las Carreras

Aconsejan realizar la salida en grupos de manera escalonada, diseñar la entrega de premios para evitar aglomeraciones y establecer salidas y entradas diferenciadas para evitar el cruce de participantes. Además, será obligatoria la mascarilla antes de la competición y para el público y estará prohibido fumar, comer y beber.El club Beste Iruña organiza la que será la. Es la más numerosa y, como tal, tiene el protocolo más estricto. El número de participantes ha caído a losy 250 niños y niñas, cifras que suponen la mitad de años anteriores.Los corredoresy la deberán guardar en el brazo o donde puedan porque se la deberán poner tras terminar la carrera. Además, los voluntarios repartirán mascarillas a los participantes a los que no tengan.Otro de las medidas de seguridad es la desaparición de los avituallamientos para evitar concentraciones de gente. No obstante, el público podrá estar presente a lo largo de los 4'5 kilómetros por lo que hay espacio de sobra para evitar aglomeraciones.y con un protocolo de seguridad que hemos preparado que nos han dado el visto bueno desde Sanidad" asegura Joseba Arangay, presidente del Beste Iruña.Arangay afirma que no han visto "peligrar" la carrera. "". Y añade: "En El Sadar se van a juntar 20.000 personas este lunes, en la San Silvestre nos juntamos muchas menos".Desde el Beste Iruña remarcan que la gente sin dorsal no corra porque las medidas se han adoptado teniendo en cuenta los corredores inscritos. "". Para que todo se cumpla, será imprescindible la labor de los 100 voluntarios. Además, la organización hace un llamamiento a los corredores para no tirar las mascarillas durante el recorrido y dejar limpia la ciudadSe aconseja no salir todos a la vez y en grupos cada 5 minutos.Será obligatorio acudir con mascarilla antes de correr y para todos los asistentes.Para evitar el cruce de participantes.Con medidas para evitar aglomeraciones.Comer, beber y fumar.Obligatoria en la salida y durante los primeros 300 metros. Habrá que ponérsela en cuanto se pase la meta. La organización reparte si los corredores la pierden durante la prueba.Habrá salidas escalonadas de 400 personas cada 2 minutos para los 2.000 corredores.. Los corredores no tendrán el habitual avituallamiento tras completar los 4'5 kilómetros con el fin de evitar las aglomeraciones al finalCon medidas para evitar aglomeraciones..Ablitas 17.00Alsasua 16.30Aoiz 18.00Arguedas 17.00Barañáin 12.00Bargota 17.30Buztintxuri 10.45Caparroso 16.30Castejón 17.00Cintruénigo 16.30Cirauqui-Mañeru 16.30Corella Infantil 17.30 - Adultos 18.00Fitero 17.00Fontellas 16.30Funes Infantil 16.30- Adultos 17.45Fustiñana 16.30Mendigorria Infantil 12.00Milagro Infantil 10.00 - Adultos 16.00Miranda de Arga In. 16 h - Adul. 18 hOlaz Infantil 10.15 - Adultos 11.30Olite Infantil 17.00 - Adultos 18.00Pamplona Infantil 17.05 - Adultos 18.30Ribaforada 12.30Tudela 17.30Uharte-Arakil 16.00Valtierra 12.00Villafranca Infantil 11.00 - Adultos 18.30En Burlada, Lerín, Estella, Cortes, Santesteban, Arróniz y Villatuerta se ha decidido no habrá San Silvestre. En Buñuel será virtual.