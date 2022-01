Progreso sin alzar la voz

Urrutikoetxea-Aranguren22

Ezkurdia-Tolosa18

Duración: 68 minutos de juego.

Saques: 2 de Urrutikoetxea y 3 de Ezkurdia..

Faltas de saque: Ninguna.

Tantos en juego: 10 de Urrutikoetxea, 2 de Aranguren, 9 de Ezkurdia y 1 de Tolosa.

Errores: 3 de Urrutikoetxea, 2 de Aranguren, 3 de Ezkurdia y 5 de Tolosa.

Marcador: 0-1, 1-2, 3-3, 4-3, 5-4, 6-4, 6-5, 7-6, 7-7, 8-7, 8-8, 9-10, 11-11, 12-11, 14-12, 15-12, 16-13, 17-13, 20-14, 21-16, 21-17 y 22-18.

Incidencias: Partido correspondiente a la liguilla de los cuartos de final del Parejas de Primera disputado en el frontón Beotibar de Tolosa. Buena entrada. En el primer partido, Salaberria-Erostarbe ganaron a Arteaga III-Elizegi (14-22). En el tercero, Darío-Ladis Galarza vencieron a Elordi-Bikuña (18-8).

bilbao – Sin hacer demasiado ruido y cumpliendo con su trabajo cada semana, Mikel Urrutikoetxea y Aitor Aranguren ya están en la zona noble del Parejas. La victoria de ayer ante Joseba Ezkurdia y Xabier Tolosa les impulsó un poco más y les colocó con cuatro victorias, los mismos puntos del resto de las combinaciones que ocupan del segundo al quinto puesto. Los de Baiko no tuvieron el brillo de otras tardes y durante algunas fases del juego les faltó algo de chispa, pero supieron entender las necesidades del partido a la perfección. Aceleraron cuando vieron que sus rivales pasaban por malos momentos y cuando el juego no les sonrió, no dudaron en adormecerlo a la espera de que los vientos cambiaran. El encuentro disputado en el Beotibar se disputó a tacadas en la primera mitad y en la segunda, Urrutikoetxea y Aranguren consiguieron una pequeña renta que gestionaron a la perfección para ganar por 22-18.

El todoterreno de Zaratamo volvió a llevar el peso del partido. Esta vez no realizó una exhibición como en partidos anteriores, pero se las ingenió una y otra vez para superar a Ezkurdia en los cuadros alegres. Urrutikoetxea entendió lo que se necesitaba de él y alternó buenas finalizaciones con golpes atrás que terminaron por reventar el aguante de Tolosa. Ninguno de los dos guardaespaldas consiguió marcar muchas diferencias con su pelotazo, pero al final el zaguero de Anoeta tuvo demasiados problemas y erró varias pelotas que permitieron a los colorados marcharse. Además, a la hora de restar los saques del vizcaino también se encontró con varios problemas y eso impidió cualquier reacción. Mientras, Aranguren, en una línea regular, logró hacer de los pocos errores una virtud de mucho peso en el partido.

El juego de los colorados hizo que los de Aspe no estuvieran cómodos en ningún momento. Vivos en el marcador aunque con la sensación de ir siempre a remolque. Ezkurdia quiso rebelarse ante esa situación y volvió a intentar ayudar a su compañero todo lo posible. Jugó otra vez lejos de su mejor zona de acción y no dudó en retrasarse lo que fuera necesario para quitar varias pelotas complicadas. Generosidad sin premio. Lo que ayudó en defensa faltó en ataque y, aunque durante una fase el arbizuarra encadenó varios tantos seguidos, no logró tener una incidencia continuada a la hora de hacer daño.

El partido comenzó sin un mando claro. Aranguren y Tolosa se aguantaron bien el uno al otro y a los delanteros les costó entrar en juego con frecuencia. Urrutikoetxea cogió el mando por momentos, pero Ezkurdia respondió con una buena racha (8-10). Los colorados no se vinieron abajo ante esa pequeña tacada y consiguieron darle la vuelta al partido hasta el 14-11. Solo tres tantos de diferencia, pero la renta suficiente para llevar el partido con calma. A partir de ahí, Tolosa comenzó a bajar y a Ezkurdia le costó más entrar en juego, mientras los de Baiko fueron aprovechando cada una de sus oportunidades y no permitieron que los azules recuperaran la iniciativa en ningún momento.