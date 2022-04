Meritoria victoria de Enerparking en Burgos ante el tercer clasificado

Tizona Burgos75

Enerparking BNC80

TIZONA BURGOS Cuevas (8), Ferrando (11), García (4), Bortolussi (7) y Kieli (6) –quinteto inicial–; Martínez, Ruiz de Galarreta (2), Diene (8), De Berry (25), Presutti (2) y Stümer (2).

ENERPARKING BASKET NAVARRA Stephen Ugochukwu (20), Pau Treviño (3), Iñigo De la Hera (9), Pablo Yárnoz (10) y Javi Balastegui (8) –quinteto inicial–; Hoffmann (5), Font (9), Rogers (8) y Adrián García (8).

Parciales 22-11; 17-26 (39-37); 15-26 (54-63); y 21-17 (75-80).

Árbitros Alejandro Calvo Aceña y Rodrigo Gallego Saldaña. Sin eliminados.

Pabellón El Plantío (Burgos). Unos 300 espectadores.

Burgos – Enerparking Basket Navarra ganó ayer en la cancha del Tizona Burgos, un gran triunfo porque se trataba de un duro rival y porque el equipo salió mal a la pista, protagonizando un pésimo primer cuarto, pero supo reponerse para darle la vuelta al marcador y aguantar los arreones del rival para llevarse la victoria.

El conjunto navarro era consciente de que ganar ayer en Burgos era vital para alejarse del play out y acercarse al play off, pero la empresa no iba a ser fácil. Y es que los locales necesitaban ganar para seguir optando al liderato. Empujados por esa necesidad, los burgaleses saltaron a la cancha muy enchufados, pero Enerparking remontó en un excelente segundo cuarto y en un tercero en el que también rayó a gran nivel.