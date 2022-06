Josemari Sexmilo, autor del libro 'Yo fui entrenador de tenis': "Sin afición e ilusión me parece imposible estar en este trabajo"

La de Josemari Sexmilo Ayesa (Pamplona, 12/8/1956) es una vida dedicada al tenis. 35 años dando clase en la escuela del Club Tenis Pamplona le avalan. Y todo comenzó con una raqueta regalada a un destinatario equivocado, su hermano Fernando, que acabó en sus manos. Ya retirado de las pistas, ha publicado el libro Yo fui entrenador de tenis (Amazon, 2022).

Asegura que le gusta "ser crítico" y la falta de formación "es el fondo de la cuestión del libro". La figura de los padres ocupa bastantes líneas y la mitad del libro se basa en anécdotas que tenía escritas desde hace tiempo: "Esa parte la tenía casi hecha y la tuve que recomponer un poco. Y la otra mitad, la hice en dos meses". Sexmilo cree que "sin afición e ilusión en este trabajo no se puede vivir".

¿Qué le ha movido a escribir este libro?

–Siempre me ha gustado escribir. He colaborado con periódicos (DIARIO DE NOTICIAS) en cosas de tenis. Me gusta ser crítico. Cuando dejé de trabajar por la jubilación no es que me planteara escribir un libro, pero cada día pensaba que tenía que escribir algo. Es una obra de dos meses porque la mitad del libro son anécdotas en la escuela, torneos y clubes en los que he estado. Tienen su parte lúdica y de enseñanza también. Obviamente quité todos los nombres, apellidos y algunas cosas que podían molestar. Esa parte la tenía casi hecha y la tuve que recomponer un poco. Y la otra mitad, la hice en dos meses.

¿Ha sido difícil resumir 37 años como entrenador en 200 páginas?

–No, porque tiene algo de biográfico para situar al lector en quién soy y cómo empecé a jugar a tenis. Luego lo que hice fue hablar sobre los entrenadores. Como veo que hay carencias en el mundo de la enseñanza, he querido reflejar lo que creo que deben ser los entrenadores. Y llego a diferentes conclusiones como que falta formación. No es algo que haya descubierto, porque lo he visto. A los entrenadores no les dan facilidades para ir a cursos, formarse y seguir hacia adelante. Hay entrenadores buenos, malos y muy malos.

¿La falta de formación es lo que busca trasladar?

–Exactamente, ese es el fondo de la cuestión e intento dar alguna clave para ver qué se puede hacer contra eso. Una de ellas creo que es insalvable es el aspecto laboral. Si tienes la suerte que tuve yo en fichar por un club como el Club Tenis Pamplona, que no quiebra, tiene dinero e interés en tener un entrenador, todo va bien. Pero muchos trabajan en clubes que lo pasan mal para llegar a fin de mes, escuelas que tienen dos entrenadores y tienes que ser un monitor que nunca vas a ser fijo y no tienes horizonte laboral. Si no estás bien apoyado por una empresa o club bien estructurado, es difícil tener ilusión para seguir formándote.

¿De qué manera puede ayudar este libro a entrenadores o futuros técnicos?

–Puede ayudar en la medida que quiera y el que lo lea. He escrito el libro con toda la humildad del mundo, no soy el más entendido en entrenadores de tenis. Intento dar unas claves sobre las cosas que hay que hacer: la formación, programar el trabajo diario, establecer ciclos, tratar a cada jugador de manera individual porque no son todos iguales€ En todos los capítulos se va metiendo la figura de los padres porque, realmente, suelen ser la referencia de los hijos, los que les apoyan y llevan a torneos. Pero hay padres que la cagan porque se meten en territorio del entrenador. Ahí el entrenador se cabrea y con razón. De igual manera que los entrenadores no nos metemos en el trabajo de un padre. Los padres son tan importantes que cada vez que se habla algo, siempre sale la figura del padre. No es una obsesión, es una realidad.

Precisamente a los padres les dedica un capítulo.

–Sí. Además, en la segunda parte del libro, el anecdotario, salen mucho porque son situaciones extravagantes cómo se comportan algunos padres pensando que con eso van a mejorar. Una de las cosas que resalto bastante es el tema de las prisas. Los padres 'malos' son los que quieren que su hijo sea el mejor del club o del país, que es muy sagrado y respetable, pero que sea enseguida. Creen que por aprender antes y llegar antes a ser campeón Social infantil, van a ser mejores al final. Eso no es matemático. Hay muchos campeones infantiles de muchos clubes en muchos países que se han quedado ahí y no han progresado como el de al lado que igual ha llegado a jugar torneos ATP. Las prisas son malas consejeras y con eso no se llega a nada.

¿Hoy en día falta paciencia y se buscan resultados inmediatos?

–Sí, de hecho, en mis tiempos hace muchos años, los padres no tenían ninguna implicación. Ninguna es ninguna. No venían a vernos los torneos, solo pagaban la escuela cuando tocaba y agur Ben-Hur. Con el tiempo, se han ido haciendo padres que son casi consejeros-entrenadores que les llevan a sus hijos a todos los sitios. Ahí se crea una corriente con los padres que muchas veces es difícil de entender. Luego esto incide en la estructura de las escuelas. Todos quieren que su hijo entrene con los mejores, el mejor entrenador y a la mejor hora. Cuando llevaba la escuela de competición del Tenis, les decía a los padres en septiembre que yo hacía lo que llamo 'La escuela ideal'. La dejaba en tablón de anuncios y si querían, los padres podían venir a verme a opinar. Uno que su hijo tenía inglés, el otro catequesis€Era un lío muy grande. Si un chaval que tenía un nivelazo y no puede a las horas que entrenan los que tienen nivelazo, hay que ponerle con un grupo inferior. Y tampoco les gusta. Es muy complicado.

¿Cómo ha cambiado la actitud tanto de jugadores como de padres en los años que ha estado entrenando?

–Es curioso porque los jugadores se quejan mucho de los padres, a veces gritándose desde la grada. Pero, sin embargo, hice un sondeo entre los jugadores hace pocos años y todos querían que sus padres les fueran a ver. Cosa que en nuestros tiempos nos daba vergüenza: ¡Cómo iba a venir tu padre o tu madre a verte! Ahora los jugadores parece que les necesitan, pero por otra parte si se meten demasiado, les mandan a la mierda, textualmente. Es muy difícil calibrarlo.

Portada del libro de Josemari Sexmilo.

¿Qué cualidades cree que no deben faltar en un entrenador de tenis?

–Lo que no debe faltar es afición e ilusión. Es fundamental. Si no tienes ninguna de las dos, en este trabajo no se puede vivir. Es duro, aunque tiene sus satisfacciones, pero tiene que ser muy ingrato no tener ilusión y afición. Es lo que te hace programar mejor los entrenamientos, apoyar más a los jugadores, estar más encima de ellos técnicamente€ Sin ilusión me parece imposible estar en este trabajo.

Habla en un capítulo del libro que tener el título de entrenador no le hace a uno ser entrenador, sino "que ahí no acaba la película, ahí es precisamente donde empieza".

–Es una crítica bastante abierta y muchos se darán por aludidos, me imagino. Realmente, hay gente que lleva 20 años con el título en el bolsillo y no ha hecho nada más. En el curso de Monitor Nacional, aprendes ocho o diez asignaturas en cuatro o cinco semanas y te examinaa. Eso da acceso a trabajar en cualquier club del Estado. Un entrenador que ha aprobado el curso y luego no hace nada por mejorar es como el abogado que no se actualiza en leyes o el arquitecto que no se actualiza en materiales. El tenis ha evolucionado: las pistas, el circuito€ Hay que estar al loro.

Una lección extrapolable a casi todos los trabajos, por no decir todos.

–Yo creo que a todos. En todos hay que actualizarse algo. En el de entrenador de tenis, hay que hacerlo mucho. Cada vez las generaciones son distintas y cambian mucho, más acomodadas que antes, chavales más rebeldes o pasotas. Hay que concienciarse y aplicar métodos.

Después de tantos años entrenando, ¿con qué se queda?

–Con la gente que he conocido. Algunas personas maravillosas y algunos también me han hecho putadas. Sobre todo, la última temporada la pasé mal porque no me entendía con el presidente que había. Tengo mucha gente que creo que me aprecia. Son chavales que ahora tienen hijos, padres que ahora son bisabuelos€ He tenido un arco de personas muy grande, sobre todo en el Club Tenis Pamplona. También te llevas la sensación de haber trabajado bien, por eso escribo todo esto. No soy el que mejor he trabajado en el mundo, pero creo que sin ser sobresaliente lo he hecho bien en una región como Navarra. Me siento orgulloso y contento porque, de vez en cuando, alguien te saluda por la calle diciendo: "Bien jugado". Eso me agrada mucho.

Siempre ha estado en la escuela del Tenis –salvo dos años de 1984 a 1986 en el club malagueño El Candado–. ¿Le han tentado alguna vez para acompañar a un jugador o le hubiese gustado tener esa oportunidad?

–Lo he estado pensando últimamente y sí me habría gustado. Pero el mundo de los entrenadores es viajar 25 o 30 semanas al año. Yo tenía mujer e hijas y no me compensaba. Si no hubiera tenido un horizonte claro en Pamplona o en España, me habría lanzado y me habría gustado. Es muy interesante meterse en el circuito internacional y cómo se vive. A veces parece una ciencia porque hay que conocer mucha gente, técnica, estar encima de los jugadores, muchos cambios porque a uno le cesan€ Quizá el tenis puro es el de los niños de cinco años en iniciación, pero el tenis de los tíos consagrados que se juegan el prestigio cada día, también.

De entrenadores en la actualidad, está el caso de Juan Carlos Ferrero con Carlos Alcaraz. Un ejemplo de saber pulir y gestionar un talento.

–Me imagino que será bueno porque tiene mucha cultura de lo que le han traspasado sus entrenadores. Ha sido número uno y ha ganado Roland Garros. Le han pasado mucha información y, si ha sido listo, la puede aplicar a sus jugadores, como ahora con Alcaraz, pero creo que deberían enseñarnos más. He estado en muchos congresos y ahí sí que hay entrenadores, aparte de sus ponencias, que tomando un café te explican cosas muy interesantes. Precisamente, Antonio Martínez Cascales, que fue entrenador de Ferrero, nos explicó cómo hacían la pretemporada. Por ejemplo, el saque era su peor golpe y cada vez que le tocaba entrenarlo tenía una lesión o salía algo y no podían.

En 2013, el Club Tenis inició una serie de años consecutivos celebrando Campeonatos de España juniors y cadetes. En ellos ganaron Paula Badosa (2013) y Carlos Alcaraz (2018), entre otros.

–Los socios de este club tienen que estar muy orgullosos y satisfechos de todo lo que se ha traído aquí. Aquí hemos tenido Copa Davis, Campeonato de España Absoluto, Copas de Europa por edades€ y eso crea un poso en el club. Ahora por ejemplo tenemos a Idoia Razquin, campeona de España alevín, que si el club fuera listo aspiraría a organizar el Campeonato de España infantil. Será segundo año de infantil y podría ganarlo en casa, que quieras o no llenas la pista.

A pesar de que no está directamente relacionado con el libro, resulta casi imposible no mencionar a Rafa Nadal en la entrevista. No sé qué más se puede decir.

–Como decís los periodistas, ya no hay adjetivos. Lo que siempre he pensado de este tipo de gente es que sirva para algo. Creo que Nadal no se ha aprovechado a nivel de Federación Española para una promoción mayor del tenis. El tenis tiene muchos aficionados, pero parece que las licencias van hacia abajo. No sé de qué forma, pero tener un Nadal y no aprovecharlo para eso€ Lo que sí está claro es que Nadal va a servir como un ejemplo para los chavales de este país y del mundo. Para que vean que no es fácil llegar ahí arriba. Siempre les digo a los padres: "¿Quieres que tu hijo sea top ten del mundo? Pues tengo una mala noticia: solo hay diez sitios. No hay más". Es muy complicado. Solo ver la educación que tiene, cómo juega, cómo se entrega y no da nada por perdido, es un gran ejemplo. Luego otra cosa es que el chaval lo quiera coger o no. En todos los sitios hay chavales con una afición loca al tenis, pero no quieren trabajar. Sin trabajar muchas horas es imposible.

¿Podría ser buen entrenador?

–A nivel técnico no lo sé, porque hay que estudiar aunque tendrá mucha información de sus entrenadores. Tiene unos golpes extraños y algunas veces les decía a los chavales que no copiaran a Nadal. Mentalmente, sería un número uno en cómo dirigir a sus pupilos en momentos débiles, apretados y de angustia. Tener en el banquillo a Nadal, con todo lo que ha pasado y sufrido, sería fabuloso.

Cuenta al inicio del libro que su primera raqueta fue un regalo de Navidades a su hermano que nadie usaba por casa. ¿Qué cree que hubiera sido de su vida sin aquella raqueta?

–Me he preguntado siempre que si a mi hermano le llegan a regalar unos guantes de boxeo, igual yo ahora boxearía. Creo que los Reyes Magos acertaron en el regalo, pero no en el destinatario. Empecé cuando aquí no había nada, unos entrenadores que venían en verano y nos lo montábamos como podíamos. Además, nos lo pasábamos como Dios, éramos muy felices con esas raquetas Made in Pakistan que eran una verdadera mierda, pero disfrutábamos.

EL PROTAGONISTA

Nombre. Josemari Sexmilo Ayesa

Fecha y lugar de nacimiento. Pamplona, 12/8/1956

Carrera. Entrenador en la escuela del Club Tenis Pamplona durante 35 años. Desde 1980 a 2017. Estuvo entre 1984 y 1986 en el club El Candado de Málaga. Colaborado de Diario de Noticias.

El libro. 'Yo fui entrenador de tenis'. Disponible en Amazon, en versión física y electrónica.