Altuna prueba y finalmente estará en el Astelena

pamplona - Jokin Altuna regresará este domingo al frontón Astelena de Eibar para disputar el encuentro frente a Jaka-Zabaleta en la novena jornada del Campeonato de Parejas.

El delantero guipuzcoano se perdió el último encuentro frente a Ezkurdia-Martija en el Labrit de Pamplona por problemas en su muñeca izquierda, y fue sustituido por Elezkano, quien jugó junto a Ladis Galarza en un encuentro que terminó con la victoria de Ezkurdia y Martija.

Altuna III estuvo el martes presente en la elección de material y probó ayer durante una hora para decidir si estaba en las condiciones óptimas para disputar el encuentro del domingo.

Finalmente tuvo buenas sensaciones y dio por buena la prueba, lo que le permitirá participar en el partido de Eibar. "Hemos hecho una prueba de una hora. Después de estar diez días sin tocar la pelota con la izquierda estaba con un poco de miedo. Sé que al 100% no voy a llegar", aseguró el de Amezketa, quien destacó: "Son 10 días parado pero no he tenido molestias fuertes y me he encontrado bastante bien. El objetivo es llegar bien al domingo".

Buñuel debuta en el Parejas Buñuel abrirá mañana la novena jornada del Campeonato de Parejas, y lo hará a lo grande, con el encuentro entre Ezkurdia-Martija e Iribarria-Rezusta (20.00).

El frontón Municipal de la localidad de la Ribera acogió ayer la elección de material de las parejas que disputarán un atractivo encuentro que ya ha colgado el cartel de completo en sus taquillas, por lo que se espera un gran ambiente en el festival. - P.M.

Parejas de primera

JORNADA 8

Artola-Imaz contra Laso-Albisu21-22

Ezkurdia-Martija contra Elezkano II-L. Galarza22-18

Irribarria-Rezusta contra Jaka-Zabaleta16-22

Aimar-Urrutikoetxea contra Oinatz-Mariezkurrena II22-13

ClasificaciónPjPGPptftcdf

1.Jaka-Zabaleta871175115+60

2.Ezkurdia-Martija853171149+22

3.Altuna III-Ladis Galarza853162143+19

4.Artola-Imaz844155153+2

5.Laso-Albisu844153164-11

6.Irribarria-Rezusta835140159-19

7.Olaizola II-Urrutikoetxea835131160-29

8.Oinatz-Mariezkurrena II817131175-44

jornada 9

Viernes, Buñuel (20.00 horas):

Irribarria-Rezusta contra Ezkurdia-Martija

Sábado, Mungia (17.30 horas):

Olaizola II-Urrutikoetxea contra Artola-Imaz

Sábado, Labrit de Pamplona (17.45 horas):

Oinatz-Mariezkurrena II contra Laso-Albisu

Domingo, Eibar (17.00 horas):

Jaka-Zabaleta contra Altuna III-Ladis Galarza