Choque de objetivos

Pamplona - El frontón Labrit vivirá el sábado (17.45) un derbi de Baiko. Laso-Albisu frente a Bengoetxea VI-Mariezkurrena II. Ayer las parejas eligieron el material, una elección que fue muy rápida por parte de las dos duplas, quienes llegan en situaciones muy distintas a la novena jornada. Mientras que Laso y Albisu se encuentran en puestos de play off con cuatro puntos, Bengoetxea y Mariezkurrena son colistas con una sola victoria, precisamente lograda en la primera vuelta frente a sus rivales del sábado.

Pero no están dispuestos a tirar la toalla el delantero de Leitza y el zaguero de Berriozar, que quieren apurar sus posibilidades en los seis encuentros que restan de liguilla e intentar colarse en el play off. Saben que no será fácil, ya que Laso y Albisu llegan en una dinámica muy positiva, con dos victorias consecutivas que les dejan bien posicionados en la clasificación, y no quieren perder las buenas sensaciones de las últimas jornadas,

Oinatz Bengoetxea afirmó tras la elección de material que tanto él como Jon Mariezkurrena son conscientes de que el campeonato está complicado para ellos, pero aseguró "vamos a luchar hasta el final a ver si por fin conseguimos la victoria". "En los partidos estamos luchando bien en la primera parte y después en la segunda estamos haciendo regalos y se nos va el partido", destacó el delantero de Baiko. Por su parte, Unai Laso aseguró que esperan poder seguir la buena dinámica de los últimos encuentros, y restó importancia a la situación de sus rivales el sábado: "Creo que han tenido mala suerte en la primera vuelta. Ellos están en plena forma y va a ser un partido muy complicado", concluyó el delantero.