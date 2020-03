Aspe también presenta ERTE

Bilbao – La crisis del coronavirus covid-19 se llevó por delante la actividad manista profesional en una etapa clave. La segunda jornada de la liguilla de semifinales del Campeonato de Parejas quedó cercenada antes de nacer.



Antes de que el Gobierno español anunciara el Estado de Alarma, las medidas tomadas por las instituciones pusieron contra las cuerdas a la Liga de Empresas, formada por Aspe y Baiko Pilota, al determinar la celebración de deporte profesional "a puerta cerrada".



Tardaron dos días las dos promotoras y el operador ETB en decidir que se frenaba de pleno la actividad. Fue un golpe en el plexo solar de la especialidad, puesto que el Parejas es el torneo más potente para el tejido económico de las marcas, alimentado claramente por el montante anual contratado con el ente televisivo público por emitir tres partidos a la semana (150 al año), y el que mejor funciona a nivel de espectadores.



El Parejas sirve para azuzar la temporada estival, en la que crecen las solicitudes para contratar funciones. El Parejas calienta el invierno y pone en marcha el verano.

Sin duda, la pandemia está atacando a los cimientos monetarios de las empresas deportivas, que no están obteniendo retorno económico de la actividad profesional de sus deportistas al haberse eliminado los partidos del tapete social. En el caso de la pelota vasca, Oriamendi2010 anunció el martes que no iba a renovar el contrato de todos sus pelotaris, cuya vinculación expira el martes, dado que no puede acogerse a un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) por tener un empleo que es su primera actividad, aunque sus trabajadores sí que estarán bajo esa figura hasta el 31 de mayo.

En este escenario problemático, según ha podido saber DEIA, Aspe Jugadores de Pelota S. L. ha presentado un ERTE que implica a treinta trabajadores de una plantilla que no solo posee pelotaris profesionales, sino también trabajadores de oficina, taquilleros, técnicos o intendentes. Todos ellos tienen como actividad profesional su desempeño en la promotora guipuzcoana. Actualmente, la firma de Eibar, cuyo Administrador Único es Fernando Vidarte, tiene en nómina a 22 manistas, cuatro de ellos inmersos en las semifinales del Campeonato de Parejas de Primera (Erik Jaka, José Javier Zabaleta, Joseba Ezkurdia y Julen Martija) y otros dos a un solo partido de acceder a la final de Promoción (Javier Zabala y Pedro Ruiz). Así las cosas, la escuadra manista de Eibar no quiso pronunciarse al respecto del futuro próximo que traerá la delicada situación que provoca el covid-19 en los últimos días.

La situación de Baiko Pilota Por otro lado, una empresa llamada Baiko ha pedido un Erte en Araba de otros 21 trabajadores. La cuestión es que Baiko Taldea, dirigido por José Ramón Garai, es un proyecto unificado en el que no solo está presente la mano profesional, sino que se incluye la pala (Innpala), Baiko Racing Team (motociclismo) y unas secciones llamadas Baiko Eragin –nacida para la gestión de instalaciones deportivas– y Baiko Indarra –paraguas bajo el que se aglutinan gimnasios y centros deportivos de fitness–.

Asimismo, la firma de Bilbao introdujo la ley del silencio entre los pelotaris y los componentes de la empresa, que ni siquiera hace declaraciones como entidad, desde el inicio del Estado de Alarma.