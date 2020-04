Unai Laso: "Para un pelotari, es más difícil entrenar en ciudad"

pamplona – Unai Laso (Biskarreta Gerendiain, 1997) estaba viviendo un buen año en el Campeonato de Parejas de la LEP.M, aunque su último resultado –en la primera jornada de la liguilla de semifinales– fuese una derrota. El delantero navarro se ha quedado en Pamplona estos días para no comprometer la salud de su abuela, que vive en su pueblo, y relata la preparación que está pudiendo hacer desde su hogar.

¿Cómo está preparándose estos días, sin poder jugar a pelota?

–No puedo hacer mucho, la verdad. Tengo en casa una bici estática que me permite hacer cardio, y luego también ejercicios en una esterilla porque no tengo espacio para hacer mucho más. Me he quedado en Pamplona porque mi novia es enfermera en la Clinica Universitaria, por lo que está expuesta, y siendo mi abuela persona de riesgo, creo que lo mejor era quedarme aquí

¿Cómo cuida sus manos?

–Poco puedo hacer, ya que no puedo ir al garaje o a otra zona común. A veces puedo hacer algo a escondidas en el garaje, pero tampoco mucho. Al menos puedo hacer clases de spinning en YouTube, que me sirven para sudar un poco.

¿Desde la empresa le dieron ejercicios para realizar en su hogar?

–Lo básico, como es el tema flexiones, sentadillas y cardio. No puedes hacer mucho más, por lo que nos dan lo básico para mantenernos en forma.

¿Cómo lleva estos días?

–Estoy viviendo en Pamplona, en un piso, con mi novia y su hermano. Dijeron que serían 15 días más, pero nos queda bastante para estar en casa. Sigue habiendo nuevos casos, y viendo la tasa de muertos que hay, que es bastante, lo mejor es quedarse al menos 20 o 30 días más en casa, no queda otra.

Cuando explotó esto, usted estaba jugando las semifinales del Parejas. ¿Cómo le sentó el parón?

–Me dio tiempo a jugar un partido y perdimos ante Olaizola II y Aranguren –sustituto temporal de Urrutikoetxea–. Nos quedaban otros dos partidos y es una pena que no se pudiesen jugar debido a la situación que estamos viviendo. Ya sabíamos todos lo que había, tampoco me pilló por sorpresa, aunque es una pena, porque estás entrenando a tope y de repente estás encerrado. Nos afecta bastante a los deportistas.

¿Qué tal con Albisu como compañero en la zaga?

–Muy a gusto. Me he visto con buenas sensaciones, hemos hecho un buen campeonato. Albisu estaba haciendo un torneo increíble. Mis objetivos ya los he cumplido. Quería ir a la final, pero está complicado. Estoy contento con el papel que he podido hacer.

¿Cómo ve el panorama pelotazale en los próximos meses?

–Creo que, cuando acabe todo esto, acabaremos cuanto antes el Campeonato de Parejas, al igual que el de Segunda. Estábamos en la recta final y aplazarlo es más difícil, por lo que es importante que podamos acabarlo. No se va a quitar prácticamente nada. Lo que tengo a dudas es en el mano a mano, que no sé si se jugará este año o se aplazará. Para la gente que se lo ha preparado es un problema si lo aplazan.

¿Cómo lleva el ERTE de Baiko?

–Casi todas las empresas han hecho lo mismo. Nos toca aceptarlo, no puedes hacer otra cosa, porque es lo que hay en toda la sociedad. Ellos nos dijeron que les aceptaron un ERTE por fuerza mayor y nos lo comunicaron hace poco. Los pelotaris estuvimos hablando y sabíamos que había que aceptarlo. No podíamos hacer nada.

Cuando vuelvan, ¿tendrán que hacer una readaptación?

–Sí. Yo creo que será necesario, ya que las manos se te ablandan y no tiene nada que ver con cuando estás jugando. Nos deberían de dejar dos o tres semanas para volver a golpear la pelota, que se hagan las manos y que podamos recuperar el físico como antes.

Durante este año, ¿qué ha hecho para complementar a la pelota?

–Hice un grado superior de actividades físico-deportivas. Este año he estado haciendo prácticas en Huarte, ayudando a bastantes chavales por la tarde para entrenarles.

Y ahora, ¿cómo pasa las horas en casa?

–Estoy leyendo un libro y estoy viendo una serie. Estoy pasando el rato como puedo. También me gusta cocinar. Como la gente normal, porque es lo que nos toca. Lo llevo bastante bien, pero sí que es verdad que tenía una vida bastante ajetreada. De coger el coche, ir a Bilbao a jugar, luego a entrenar... Hacía tiempo que no estaba tanto en casa. Es raro, pero creo que lo llevo de la mejor manera porque no me estoy poniendo nervioso. Lo que sí me da rabia es no poder hacer más deporte, como correr o dar pelotazos contra la pared.

¿Mantiene contacto con Albisu, su compañero en el Parejas, durante estos días?

–Sí, nos mandamos mensajes regularmente. Él lo tiene mejor, porque vive en un pueblo. Está en un piso, pero sus padres tienen un caserío, lo que le permite hacer manos. Siempre se está mejor en un pueblo en una situación como ésta.

¿Habla con el resto de pelotaris? ¿Cuál es su sentir?

–Como el mío. Muchos pelotaris que viven en pueblos tienen más posibilidades de hacer otros ejercicios, ya que en algún rato se pueden escapar al estar en un pueblo y los que estamos en ciudad lo tenemos bastante más complicado para entrenar.

"A la vuelta harán falta 20 ó 30 días para volver a ponernos a punto para lo que queda" UNAI LASO Delantero navarro de Bakio

