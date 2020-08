Segundo triunfo para Aldabe-Ion

pamplona – La pareja formada por Aldabe-Ion obtuvo en la noche del viernes su segunda victoria en la liguilla de cuartos del 15º Torneo Comunidad Foral de Navarra de Remonte-Gran Premio Magna 2020, al imponerse a Ezkurra II-Barricart en el Toki Eder de Aoiz por 35-30.

El delantero navarro y el zaguero guipuzcoano derrotaron por 35-30 a Ezkurra II-Barricart en la noche del viernes en Aoiz, en el festival organizado por la Fundación Remonte y la empresa e-Remonte Beti Euskal Jai, en beneficio de la Asociación de Ayuda a Niños conCáncer de Navarra (Adano).

El festival también incluyó otro partido de campanillas, en el que Uterga-Larretxea vencieron por 35-32 a Zeberio II-Agirrezabala. Aoiz acogió partidos también en la noche del sábado, con el duelo del torneo navarro entre Uterga-Otano, líderes de la liguilla, y Zeberio II-Garcés.

El encuentro empezó con varios empates hasta el 8-8, momento en el cual Ezkurra II-Barricart se escaparon hasta el 8-12. Esa pequeña ventaja se les esfumó en el 13-13, y de ahí en adelante, Aldabe-Ion tomaron el mando en el marcador, con pequeñas diferencias y un buen sprint final (16-13, 20-15, 23-20, 26-23, 29-27, 31-30 y 35-30).

Entre los vencedores, destacó el buen papel del azpeitiarra Ion Etxeberria en la zaga, todo un seguro de vida; mientras que su compañero, Kemen Aldabe, no fue tan resolutivo en ataque como otros días, aunque exhibió su poderosa pegada. Por su parte, Ibai Barricart estuvo notable en los cuadros traseros, cada vez más asentado en la elite. Esta vez Josetxo Ezkurra II no pudo ayudarle hasta la victoria. El delantero doneztebarra, que sufrió un esguince en su muñeca derecha, no ha recuperado aún el golpe anterior a esa lesión.

El frontón Toki Eder volvió a ofrecer un buen ambiente pelotazale, siempre con respeto a las normas y protocolos obligados por la covid-19, que marcan en la actualidad un aforo máximo del 50 por ciento en el frontón.

Tras el triunfo logrado el viernes, Aldabe-Ion toman aire en la clasificación, con dos victorias y una derrota en tres partidos jugados, y se sitúan segundos de la liguilla; mientras que Ezkurra II-Barricart suman una victoria y una derrota. torneo comunidad foral

primera jornada

Aldabe-Ion; Zeberio II-Garcés 35-29

Uterga-Otano; Matxin III-Azpiroz 35-31

segunda jornada

Ezkurra II-Barricart; Matxin III-Azpiroz 35-31

Uterga-Otano; Aldabe-Ion35-27

tercera jornada

Aldabe-Ion; Ezkurra II-Barricart 35-30

Zeberio II-Garcés; Uterga-Otano Anoche, Aoiz

Clasificación Pj PG Pp tf tc pt 1. Uterga-Otano 2 2 0 70 58 8 2. Aldabe-Ion 3 2 1 97 94 8 3. Matxin III-Azpiroz 2 0 2 62 70 2 4. Ezkurra II-Barricart 2 1 1 65 66 4 5. Zeberio II-Garcés 1 0 1 29 35 0

cuarta jornada

Zeberio II-Garcés; Ezkurra II-Barricart Viernes 11, Uharte Arakil (22.00 horas)

Aldabe-Ion; Matxin III-AzpirozSábado 12, Arbizu (18.00 horas)

quinta jornada

Zeberio II-Garcés; Matxin III-Azpiroz Viernes 18, Puente la Reina (22.00 horas)

Uterga-Otano; Ezkurra II-Barricart Sábado 19, Puente la Reina (22.00 horas)