Zabaleta: "Estos cuatro meses han sido geniales"

Bilbao – José Javier Zabaleta volvió a ser protagonista. Una vez más, su pegada marcó diferencias y fue clave su actuación para sellar la victoria junto a Danel Elezkano. El etxarrendarra se sintió cómodo durante el partido y creció desde un inicio dubitativo hasta un final sobresaliente. "Mis sensaciones desde dentro del frontón, sobre todo en la segunda parte, han sido buenas. Cada tanto me encontraba mejor, más enérgico y eso es el resultado del trabajo que hacemos a diario. Estos cuatro meses han sido geniales y me ha hecho muchísima ilusión ganar este campeonato juntos", apuntó el zaguero de Aspe. Sin embargo, Zabaleta no restó nada de mérito a su compañero. Todo lo contrario. El guardaespaldas navarro resaltó el encuentro realizado por Elezkano: "Creo que el dueño del partido ha sido Danel. Ha hecho un gran partido de principio a fin y no ha cometido ningún fallo. Eso en una final es casi imposible".

Conquistada su tercera txapela del Parejas, Zabaleta apuntó a un nuevo campeonato, pero esta vez será el Manomanista. El zaguero de Etxarren confirmó que estará en la edición que arranca la semana que viene.

Por su parte, los subcampeones del Parejas reconocieron la superioridad de sus rivales y no pusieron ninguna excusa a su derrota. "Hemos hecho un inicio muy bueno, nos hemos puesto por delante, pero desde el 6-3 ellos han sido mejores. Han hecho un campeonato increíble, han estado por encima de los demás y toca felicitarles porque el campeonato que han hecho ha sido para enmarcar", apuntó Peña. Los de Baiko se vieron superados por el dominio marcado por Zabaleta, a lo que además se sumó un problema en la mano para Albisu. "La mano me dolía y la cabeza me decía que no. La cabeza hace mucho y enfrente teniendo a José cuesta más. No he podido sujetarle y desde atrás no gozaba", concluyó el ataundarra.

curiosa entrega de premios

Txapelas servidas por un dron

Jaka da el susto en la previa. La nota curiosa del partido estuvo en la entrega de las txapelas, que fue servida por medio de drones, una nueva y diferente forma de adaptarse a la situación actual. Por otra parte, Erik Jaka, que debutó ayer con Baiko en el partido previo a la final del Parejas y estuvo acompañado por Rezusta, tuvo que retirarse cuando el marcador indicaba un 8-18 a favor de Altuna III-Mariezkurrena II al sentirse indispuesto y con dolor en la zona epigástrica. Por precaución y para realizar más pruebas complementarias fue trasladado al hospital en ambulancia, donde ha pasado la noche en observación.