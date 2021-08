José Miguel Leache y José Antonio Yeregui: "Para el remonte es clave abrir fronteras y que las dos empresas nos entendamos"

José Miguel Leache y José Antonio Yeregui, socios de e-Remonte Beti Euskal Jai, hacen balance del primer año de la empresa, en el que han tenido y todavía tienen que convivir con la pandemia, y hablan sobre el futuro del remonte, para lo que consideran clave que este abra sus fronteras y que las dos empresas del sector se unan para la disputa de los campeonatos.

¿Cómo valoran el primer año de existencia de la empresa? Ha coincidido con la pandemia, supongo que ha sido difícil.

José Antonio Yeregui: –La pandemia ha restringido en gran medida la capacidad de organización, porque obviamente los frontones han estado limitados, como otras instalaciones deportivas. Eso ha limitado mucho el poder disputar campeonatos y partidos donde nosotros hubiéramos querido, además de los que ya hemos hecho. Y no solo eso, una de nuestras particularidades es que queremos llevar el remonte a los pueblos. La gente, con el estado de alarma, no siempre ha podido estar en los frontones. A pesar de todo, tenemos que decir que entre el año 2020 y lo que llevamos de 2021 hemos estado en 32 municipios, y eso es mucho y demuestra que tenemos capacidad organizativa y que conjuntamente con la Fundación podemos hacer cosas interesantes.

¿Cuál es el calendario deportivo para lo que resta de año?

José Miguel Leache: –El Torneo Comunidad Foral acaba el 11 de septiembre y a partir de ahí, y hasta final de año, lo más importante que vamos a hacer va a ser organizar los campeonatos de parejas e individual de nuestra empresa. Además de esos dos campeonatos, sí que habrá algún festival suelto y alguna cosa que pueda organizar la Fundación. Este año hemos decidido organizar esos dos campeonatos como plato fuerte. Para el individual, podríamos aprovechar el torneo que solía organizar la Fundación y de alguna forma darle una continuidad, pero ya como un campeonato nuestro.

J. Miguel Leache y J. Antonio Yeregui posan en DIARIO DE NOTICIAS. Foto: Oskar Montero

¿De qué fechas estaríamos hablando?

JML: –Entre finales de septiembre y primeros de octubre empezaremos el campeonato de parejas y una vez que termine jugaríamos el individual, que lo lógico sería terminarlo antes del 24 de diciembre. Esos dos campeonatos los jugaremos además en localidades de Guipúzcoa y de Navarra.

Es decir, darle continuidad a la idea de abrir fronteras.

JAY: –De momento, debido a la pandemia sobre todo, hemos estado de una forma limitada, en Navarra, pero estos campeonatos queremos hacerlos entre Navarra y Guipúzcoa.

¿Se plantean también poder salir de Navarra y Guipúzcoa en un futuro?

JAY: –Obviamente, el futuro del remonte está en abrirlo y llevarlo más allá de las fronteras y hacerse conocer por más gente de la que lo conoce. Estamos trabajando en ello.

JML: –Decir que estos dos campeonatos, dadas las limitaciones de la pandemia, solo se van a disputar en frontón corto. En 2022, tanto el campeonato de parejas como el individual se jugarán en frontón corto y largo, por lo que haríamos cuatro campeonatos en total.

¿Serían estas competiciones equiparables a las de Oriamendi?

JML: –Por supuesto. Nosotros tenemos una plantilla de pelotaris de un nivel similar, igual o mejor que la otra empresa, por lo que en cuanto a nivel son equivalentes. En ese sentido, lo mejor, lo que daría el verdadero nivel, sería que las dos empresas compitieran entre sí. Pero mientras eso no se produzca habrá dos campeonatos diferentes.

¿Esas competiciones conjuntas son el siguiente paso?

JAY: –No hay deporte que se precie que se restrinja tanto de un punto de vista geográfico como de uno digamos de entidades. Cualquier deporte que tenga capacidad de crecer es porque se practica y se compite. Obviamente, entendemos que, de cara al futuro, para el remonte sería muy positivo y conveniente que jugásemos todos contra todos.

¿Qué dificultades están encontrando para que esto sea así?

JML: –Siguiendo con el hilo de José Antonio, lo que está claro es que para todos los grupos de interés, deportistas, instituciones, medios y aficionados, lo mejor sería que compitan los mejores. Nosotros desde antes de echar a andar hablamos con la otra empresa y dijimos que nuestra colaboración iba a ser total y siempre hemos encontrado un 'de momento no, más adelante ya veremos'. Lógicamente, nosotros respetamos muy mucho a la otra empresa y su camino, pero como pelotazales, como miembros de esta casa común del remonte, consideramos que es un error gravísimo la postura que está tomando la otra empresa de no querer colaborar. Es un daño importante al remonte y esperamos que reaccione y podamos llegar a un entendimiento. Por nuestra parte, mañana mismo nos sentaríamos a buscar soluciones y a compartir esfuerzos.

¿Cuál de esos grupos de interés creen que se beneficiaría más de que se llegue a ese entendimiento?

JAY: –Los aficionados, sin ninguna duda. Tendríamos un deporte mucho más competitivo, más competido. Los típicos piques que hay entre las empresas y entre los propios deportistas darían un plus de aliciente a la competición. El tener dos entidades en lugares diferentes también puede generar un mayor interés y ese caldo de cultivo que se necesita para que el remonte crezca.

JML: –Ahora hay dos competiciones, en una están unos cuantos y en la otra está el resto. Si competimos entre las dos empresas estaríamos los mejores y daríamos el máximo espectáculo.

En junio decían que en la empresa querían tener dos vertientes, una más enfocada a las competiciones y otra a los deportistas.

JAY: –Nosotros tenemos un acuerdo importante con la Fundación Remonte a través del cual queremos cerrar el círculo. Queremos llevar a cabo un proyecto que se consolide. Estamos creando escuelas a través de las cuales se puede generar jugadores para el futuro para que el remonte tenga una vida asegurada. Para ello, y de la mano de la Fundación, hemos llegado a acuerdos con ayuntamientos o clubes de pelota para crear estas escuelas.

¿Cómo esperan que vaya eso en el corto plazo?

JML: –Nosotros, con los convenios que hemos firmado con la Fundación, los clubes y los ayuntamientos, ya tenemos escuelas funcionando en Doneztebe, Aoiz, Lekunberri e Irurita. En este momento habrá unos 25 chavales y somos muy optimistas. Hay ya cuatro de ellos que si no en 2022, en 2023 podrían debutar. Con lo cual, con los 17 que tenemos en estos momentos y los dos o cuatro que puedan ir debutando, tendremos una plantilla muy bonita para poco a poco ir asegurando el futuro.

¿Tienen pensado abrir más escuelas en otras localidades?

JAY: –Sí, de hecho, estamos apunto, junto a la Fundación, de firmar un nuevo acuerdo en Alsasua, y esperamos que lleguen más.

Cambiando de tema, son una empresa muy reciente, ¿se sienten respaldados a nivel institucional?

JAY: –En nuestro proyecto, que va unido a la Fundación Remonte, tenemos el apoyo de las instituciones navarras, medios de comunicación y bastantes ayuntamientos que están apoyando el impulso a las escuelas. Desde ese punto de vista, junto a la Federación Navarra, nos sentimos respaldados.

JML: –Los ayuntamientos son los que verdaderamente hacen que nosotros podamos ir a sus pueblos. Con la Federación Navarra de Pelota estamos negociando, por ejemplo, el poder jugar la mayoría de los viernes a partir de septiembre u octubre en el Labrit, que sería una gran plataforma para aumentar la visibilidad. El Gobierno de Navarra siempre ha estado en nuestras presentaciones.

¿Creen que las instituciones podrían hacer algo más para favorecer que se cree una competición conjunta con las dos empresas?

JML: –Sí, pero está claro que todos los agentes que intervenimos en este deporte podemos hacer más. El Gobierno Vasco y el Gobierno Navarro pueden hacer más, también los medios de comunicación o las federaciones. Creo que es necesario que todos visualicemos que si juntamos a las dos empresas, el proyecto se va a fortalecer. No se va a multiplicar por dos, sino por tres o por cuatro. Sí que nos gustaría pedirles que, dentro de lo que les toque, en sus pensamientos nos tengan en cuenta y que den pasos efectivos en ese camino. Por nuestra parte haremos todo lo que podamos.

¿Qué creen que es lo más importante para poder dar un empujón a la empresa y al remonte?

JAY: –Para que al remonte se le pueda dar un empujón y pueda crecer de cara al futuro tenemos que expandirlo, pero también tenemos que tener un apoyo a nivel de medios de comunicación para que esto se fortalezca. Si nos quedamos como estamos podemos hacer que el remonte permanezca, pero no crecerá y, como se suele decir, todo lo que no crece, decrece. Entre todos, estoy seguro que podemos dar un empujón al remonte para que tenga una entidad mayor, una presencia mayor en la sociedad.

JML: –Siguiendo con lo que dice José Antonio. Desde luego, hace falta abrir fronteras y también es importantísimo que, como mínimo en los campeonatos, confluyamos con la otra empresa. Es fundamental. Si no, estaremos remando cada uno por nuestro lado, intentado llegar cada uno a nuestro puerto, pero hay que llegar al puerto con mayúsculas, y hay que considerar al remonte con mayúsculas. Esto es un proyecto por y para el remonte. Es fundamental que las dos empresas nos entendamos y abrir fronteras.