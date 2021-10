Ezkurdia llega a la 'jaula' con "5 ó 6 kilos menos"

Alsasua – Joseba Ezkurdia (Arbizu, 22/4/1991) va a alcanzar su estreno en el Cuatro y Medio de la LEP.M más fino que nunca. Tras asegurar que para participar en la jaula "siempre suelo bajar un par de kilos", lo cierto es que poco después reconoció haber perdido "cinco o seis kilos", un descenso de peso que hasta su rival del viernes en Alsasua apreció a simple vista. "Se le ve que está preparado y cuando llegan los campeonatos siempre sale el Ezkurdia verdadero", aseguró Unai Laso tras la elección de material celebrada ayer.

El delantero de Arbizu explicó que "he cogido buenas palizas entrenando, pero físicamente me encuentro bien, con chispa, rápido y a ver ahora si aguanto la tensión y los nervios". Ezkurdia argumentó las razones que le llevaron a bajar de peso: "En el verano no me estaban saliendo las cosas como yo quería y decidimos que los entrenamientos fueran más duros y vigilar un poco más la alimentación, aunque al principio fue duro. Antes me cuidaba, pero como ahora no he estado nunca".

Sobre su primer rival en un campeonato que Ezkurdia ya ganó en 2018 y 2019 y del que fue descabalgado por Altuna III en la edición de 2020, el delantero de Arbizu señaló que "Laso está en un momento muy bueno, le da mucha velocidad a la pelota y va a ser muy difícil, porque viene de haber jugado una eliminatoria de octavos de final y eso siempre ayuda a llegar más rodado". Y no le falta razón en lo de la dificultad, porque el único precedente de enfrentamiento entre ambos dentro de la jaula data de 2019. Ganó Ezkurdia, pero por la mínima: "Es de las pocas remontadas que he hecho. Perdía 21-13 y tuve la suerte de ganar, pero no me sentí cómodo". El viernes sí espera estarlo.