El Día de la Pelota Navarra congrega 200 jóvenes en el Labrit

Los pelotaris más pequeños fueron los protagonistas de la tarde este sábado en el frontón Labrit. Unos 220 jóvenes de diferentes clubes de la Comunidad foral poblaron la Bombonera para conocer de cerca a Unai Laso, Jon Mariezkurrena, Iñaki Artola y Jon Ander Albisu en el Día de la Pelota Navarra organizado por Baiko. La promotora bilbaína recuperó esta iniciativa que comenzó en 2019 y que ha estado parada por la pandemia.

Pelotaris de Barañain, Esteribar, Zugarralde, Oberena, Erreka, Peña Pelotazale San Sebastián, Pilotajauku, Ardoi, Huarte, Umore Ona y la escuela municipal del Labrit, entre otros, estuvieron este sábado en el Labrit. Los chavales pudieron pelotear en la cancha, sacarse fotos y conseguir autógrafos con los profesionales. En definitiva, conocer en persona a sus ídolos.



Unai Iglesias, director comercial de Baiko: "No esperábamos tanta gente, estamos muy conteots y si podemos hacerlo en las demás provincias, pues mejor"

"Estamos muy contentos. Al final han venido unos 220. Sabiendo que suele haber competición el sábado por la tarde no esperábamos que hubiese tanta gente. Está el Labrit casi lleno" desgranaba Unai Iglesias, director comercial de Baiko.

Iglesias aseguró que "los pelotaris están muy contentos también. Han podido estar tranquilos haciéndose fotos con los chavales". Añadió que "los clubes nos dicen que tenemos que hacerlo más habitualmente. Nosotros, encantados de organizarlo y si podemos hacerlo en las demás provincias, pues mejor".



Jon Mariezkurrena: "Me he visto bastante reflejado en los chavales porque hace diez años yo estaba así"

El zaguero navarro Jon Mariezkurrena comentó que "ha sido bonito. Yo no esperaba que hubiese tantos chavales. Se ve que hay afició en Navarra". El de Berriozar vio a los chavales "encantados, a algunos no les salían casi las palabras. Veían que les hacíamos mucho caso. Me he visto bastante reflejado en ellos porque hace diez años estaba así".

Unai Laso señaló que "es un día precioso. Desde pequeños nosotros hacíamos lo mismo y vernos ahora como los ídolos es muy bonito". Además, el navarro subrayó: "Es de agradecer porque te ven por la televisión y ahora podían estar con nosotros. Está muy bien que los chavales tengan un día especial como este".



Unai Laso: "Es muy bonito que tengan este día, nos ven por televisión y ahora podían estar con nosotros"

En lo deportivo, Alberdi se impuso 22-10 a Zubizarreta III en la liguilla del Manomanista de Promoción. En el duelo de parejas, los navarros Laso-Mariezkurrena II arrasaron 22-7 a Artola-Albisu.