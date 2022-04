Rita Martínez: "La industria extractiva es sostenible y un sector clave en la transición energética"

La industria de las Materias Primas Minerales juega un papel clave como proveedora en los principales sectores y actividades para la sociedad como son la metalurgia y siderurgia; la movilidad y la automoción; la electrónica; la química, la farmacéutica y de la salud; el suministro de energía; la fabricación de papel; materiales para la construcción; la agricultura y ganadería; la alimentación en algunos de sus procesos; el textil y, además, la protección del medio ambiente.

Bajo este contexto, Rita Martínez, responsable de Atención a las empresas de ANEFA (Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos), intervino en la jornada de ayer para explicar la importancia estratégica de la minería para la sociedad como "sector estructurante y vertebrador de la economía y del territorio por su capacidad de generar empleo estable y de calidad y de atraer riqueza al entorno. Un sector socialmente responsable en aplicación de planes de igualdad e inclusivo, que actúa como polo de atracción para otras empresas o industrias".

Durante su discurso, Martínez detalló que la industria de Materias primas "está alineada con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)" y que el "sector minero es un aliado estratégico para la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía como productores de todos aquellos equipamientos y construcción de infraestructuras en las que se basan las energías renovables". De esta manera, la responsable de atención a las empresas de ANEFA indicó, además, que "las políticas de economía circular son una seña de identidad del sector, dado que se diseñan procesos eficaces para producir más eficientemente, a través de acciones que permitan minimizar la huella de carbono e hídrica, sustituyendo las materias primas peligrosas por otras de menor impacto y colaborando en el reciclaje y valorización de los residuos de construcción y demolición".

Por su parte, también señaló las barreras a las que se enfrenta el sector y "del valor ambiental que puede aportar a los espacios naturales protegidos". Y recordó que "la minería que se desarrolla en la actualidad nada tiene que ver con la de antaño".

Al hilo de esta declaración, Martínez destacó que existe un desconocimiento por parte de la sociedad de la importancia de los recursos minerales en el día a día y que ha causado, entre otros motivos, "el movimiento NIMBY (Not In My Back Yard) que rechaza la instalación de antenas, placas, aerogeneradores, etc., o la extracción de minerales en el entorno". Al respecto, Rita Martínez explicó la iniciativa Minerética, liderada por el Gobierno de Navarra, para divulgar la minería, así como el nuevo fenómeno YIMBI (Yes In My Back Yard), "que reacciona a favor del desarrollo local".

Impulso estratégico La representante de ANEFA habló, a su vez, de las iniciativas nacionales y europeas que se están llevando a cabo para impulsar una actividad minera eficiente y responsable con el medio ambiente como la Hoja de Ruta para la gestión sostenible de materias Primas Minerales desarrollada por el MITECO. "Esto permitirá maximizar los beneficios a lo largo de la cadena de valor, dando respuesta a la amenaza real de una nueva geopolítica de materias primas con el apoyo a una actividad extractiva sostenible en España".

Por otro lado, Martínez puntualizó que en Navarra, Comunidad históricamente ligada al sector minero, la mayoría de las empresas son pymes y empresas familiares, generando más de 350 empleos directos y de calidad, con una representación del 1,3% del valor de la producción minera de España". Por su parte, también indicó que en la actualidad "existen en la Comunidad 68 explotaciones mineras, de las que la mitad corresponden a minerales industriales (magnesita, sal gema, sal manantial) y de rocas ornamentales (arenisca) y el resto a productos de cantera (caliza, arenas y gravas, arcillas ofitas, yeso y margas)".