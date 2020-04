La UE presenta su propuesta para crear un fondo de desempleo

La Comisión Europea ha presentado este jueves su propuesta para crear un fondo de desempleo común de 100.000 millones de euros para evitar despidos masivos en países duramente golpeados por la pandemia de Covid-19, como el Estado español, a través de préstamos.

La jefa del Ejecutivo comunitario Ursula von der Leyen ha presentado en una rueda de prensa la propuesta legislativa que ahora pasará a la mesa de los ministros de Finanzas de la UE en su reunión del próximo martes. La alemana ha confiado en que sea aprobada con rapidez.

El instrumento, al que Bruselas ha bautizado como SURE, "puede mitigar los efectos de la recesión" y "mantener a los empleados en sus puestos de trabajo". La idea es reforzar los esquemas nacionales, como los ERTE españoles, con la idea de evitar despidos y que los trabajadores puedan volver a trabajar una vez superada la emergencia sanitaria y levantadas las medidas de confinamiento.

"Muchas compañías no tienen ingresos y si no hacemos nada tienen que despedir a sus trabajadores. Esto tendría consecuencias cuando el motor económico funcione de nuevo, (las empresas) no tendrán la fuerza laboral que necesitan y limitaría nuestra recuperación", ha explicado Von der Leyen.

El fondo, una vez aprobado, tendrá una potencia de fuego de 100.000 millones de euros y se canalizará a través de préstamos a los Estados miembros que lo soliciten. Para construirlo, la Comisión podrá emitir deuda en los mercados pero antes los países tendrán que ofrecer garantías para equivalentes a 25.000 millones.