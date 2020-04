Azpiazu lamenta que Europa no esté al nivel de la actual crisis

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, ha asegurado este lunes que la economía "está tocada" debido a la crisis generada por la pandemia del Covid-19, y ha lamentado que, al igual que en la crisis iniciada en 2008, "Europa no está dando el nivel", por lo que ha exigido solidaridad a la Unión Europea ante las consecuencias derivadas del coronavirus que padecen algunos países.

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, Azpiazu ha afirmado que, "si algo se aprendió de la crisis de hace doce años", fue que "Europa no estuvo al nivel" para dar respuesta a esa crisis, y ha lamentado que "parece que ahora tampoco está al nivel"."Está haciendo cosas, si, pero creo que desde Europa se podría hacer más y que habría que esperar más. Creo que Europa no está dando el nivel, y hay que pedirle que lo haga porque, de lo contrario, los ciudadanos europeos le darán la espalda, y los que somos europeístas no queremos que eso ocurra", ha destacado.

En este sentido, se ha referido a la posibilidad de sacar eurobonos o coronabonos al mercado, y se ha preguntado "por qué no lo hace Europa", cuando, según ha dicho, "puede conseguir dinero mucho más barato". "Si en Europa todos estamos juntos, se reparte a los estados que más lo necesitan. Esa es la solidaridad que hay que pedir a Europa y es la que le pido yo", ha añadido.

El consejero de Economía y Hacienda ha asegurado que la salud "es la prioridad" y que se inyectará "todo el dinero que se necesite para solucionar los problemas" en la sanidad. Asimismo, ha reiterado que la economía "está tocada" y que todas las instituciones públicas "debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para impulsar la economía y audar a quienes más lo necesitan, sean personas o empresas".

Además ha advertido de que, como consecuencia de la crisis del Covid-19, "habrá mucha gente que, como se suele decir, se quedarán casi fuera del sistema, y hay que ayudar a esas personas a que tengan una vida digna".

"Luego también hay un montón de empresas que están tambaleándose, sin trabajo en estos momentos, y hay que ayudarlas a que no desaparezcan, porque, si lo hacen, luego será mucho más difícil retomar la actividad", ha indicado.

En este sentido, Azpiazu ha recordado que, "en los últimos años, ha habido superávit", y que, "gracias a la gestión responsable del gasto público" realizada por las instituciones vascas, "ahora se puede decir que tenemos más oportunidad de gastar y hacer mejor las cosas de cara al futuro".

Asimismo, ha señalado que la decisión de que las empresas industriales puedan volver a su actividad normal tras Semana Santa "es una buena noticia". "Las empresas tienen que empezar a trabajar para que la recuperación económica llegue cuanto antes, pero con todas las garantías, porque lo primero es la salud", ha asegurado.

FISCALIDAD

Por otro lado, Pedro Azpiazu ha destacado que, para hacer frente a las consecuencias de una crisis como la que se está viviendo en estos momentos, "habrá que revisarlo todo", incluidas las políticas fiscales, y realizar "una reflexión global".

Así, el consejero de Economía y Hacienda ha señalado que habrá que definir "cual tiene que ser el gasto público en el futuro, cuales deben ser las prioridades, qué hay que hacer que no hacemos ahora o qué es lo que no hay que hacer de lo que hacemos ahora"."Esta crisis nos va a dejar desigualdad y precariedad, y para solucionar eso debemos realizar una reflexión global, y está claro que ahí hay que incluir la fiscalidad. Eso ya tocará en octubre o no sé cuando, pero esa reflexión habrá que hacerla", ha asegurado.

En este sentido, ha destacado que "el que tiene más siempre tiene que pagar más, haya desigualdades o no, pero si las desigualdades son grandes, hay más motivo para que eso sea así". De esta manera, ha indicado que "la crisis la estamos sufriendo todos", y que, cuando acabe, "todos deberemos estar dispuestos a hacer más esfuerzo por la solidaridad, y si hay que pagar más impuestos, creo que habrá que hacer ese esfuerzo".

En todo caso, Azpiazu ha afirmado que "ahora no es el momento de hablar de fiscalidad", sino que es el tiempo de "dar facilidades a las empresas y a las personas a la hora de pagar los impuestos para poder salir de esta crisis".